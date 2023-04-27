MSÜ TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih nasıl yapılır, tercih kılavuz yayımlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor, ÖSYM'den açıklama geldi mi soruları yanıt arıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları 27 Nisan sabahı ÖSYM tarafından açıklandı ve Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için MSÜ tercihleri 2023 öğrenciler tarafından merak ediliyor. MSÜ tercih kılavuzu henüz paylaşılmamışken, öğrenciler aldıkları puanlarla birlikte nasıl sonuç alacaklarını şimdiden düşünmeye başladılar. Peki, MSÜ tercih nasıl yapılır? MSÜ tercih ne zaman 2023? İşte detaylar