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Haberler Fotohaber MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ || Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Giriş Tarihi: 26.05.2023 00:02 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 00:02

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ || Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

3 Mayıs 2023 tarihinde başlayan MSÜ tercihleri 2023, 25 Mayıs ile sona eriyor. Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri MSB'nin personel temin internet adresi üzerinden alınırken, hali hazırda tercihini yapan adaylar, "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. 20 Haziran 2022 tarihinde geçtiğimiz seneki MSÜ tercih sonuçları açıklanmıştı. Kara, hava, deniz harp okulu kadın-erkek adaylar için bekleyiş böylelikle başlamış oldu. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu hakkında detaylar

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ || Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında soruları adaylar tarafından araştırılıyor. Kara, hava, deniz harp okulu kadın-erkek adaylar için MSÜ tercihleri 3 – 25 Mayıs 2023 tarihleri arasında alındı. Bu noktada adaylar MSÜ tercihleri açıklandı mı sorusunu yöneltiyor. İşte konu hakkında detaylar

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ || Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 3 Mayıs Çarşamba günü başlamıştı. Tercihlerin son günü ise 25 Mayıs olarak açıklandı.

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ || Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilir.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ || Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

2023 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl 2022'deyapılan sınavın ardından 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleşmiş sonuçlar ise 20 Haziran 2022 tarihinde açıklanmıştı. Buna göre 2023 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının ortasında açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ || Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

2022 MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU (KADIN-ERKEK) TABAN PUANLARI

Harp okulları kadın adaylar

Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

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