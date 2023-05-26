MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 AÇIKLANMA TARİHİ || Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Giriş Tarihi: 26.05.2023 00:02 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 00:02

3 Mayıs 2023 tarihinde başlayan MSÜ tercihleri 2023, 25 Mayıs ile sona eriyor. Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri MSB'nin personel temin internet adresi üzerinden alınırken, hali hazırda tercihini yapan adaylar, "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. 20 Haziran 2022 tarihinde geçtiğimiz seneki MSÜ tercih sonuçları açıklanmıştı. Kara, hava, deniz harp okulu kadın-erkek adaylar için bekleyiş böylelikle başlamış oldu. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konu hakkında detaylar