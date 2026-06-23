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MSÜ Tercih Sonuçları 2026: PERTEM MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 10:03
MSÜ Tercih Sonuçları 2026: PERTEM MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2026 MSÜ tercih sonuçları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci adayları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak resmi duyuruya kilitlendi. Geçtiğimiz yıllardaki takvim dikkate alındığında sonuçların bu hafta PERTEM sistemi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.