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Haberler Fotohaber MSÜ Tercih Sonuçları 2026: PERTEM MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 10:02 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 10:03

MSÜ Tercih Sonuçları 2026: PERTEM MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 MSÜ tercih sonuçları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci adayları, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak resmi duyuruya kilitlendi. Geçtiğimiz yıllardaki takvim dikkate alındığında sonuçların bu hafta PERTEM sistemi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

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MSÜ Tercih Sonuçları 2026: PERTEM MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geleceğini Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde şekillendirmek isteyen binlerce adayın katılım sağladığı askeri okul tercih süreci nisan ayında tamamlanmıştı. Sınav puanlarının ardından okul ve bölüm seçimlerini sisteme giren öğrenciler, gözlerini "personeltemin.msb.gov.tr" adresine çevirdi.

MSÜ Tercih Sonuçları 2026: PERTEM MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM), 2026 yılı MSÜ tercih sonuçlarını henüz resmi olarak erişime açmadı. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayan teknik değerlendirme ve veri entegrasyon süreci devam ediyor.

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MSÜ Tercih Sonuçları 2026: PERTEM MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl nisan ayında tamamlanan tercihlerin ardından sonuçlar 24 Haziran tarihinde ilan edilmişti. 2026 yılı takvimi ve süreç analiz edildiğinde, MSÜ yerleştirme sonuçlarının Haziran ayının son haftasında (bu hafta içinde) kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.

MSÜ Tercih Sonuçları 2026: PERTEM MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Askeri öğrenci adayları yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden değil, doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi adresi olan personeltemin.msb.gov.tr (PERTEM) üzerinden öğrenebilecekler. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılarak panel üzerinden durum kontrol edilebilecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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