MSÜ Tercih Sonuçları 2026: PERTEM MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026 MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM), 2026 yılı MSÜ tercih sonuçlarını henüz resmi olarak erişime açmadı. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayan teknik değerlendirme ve veri entegrasyon süreci devam ediyor.