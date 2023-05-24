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Haberler Fotohaber MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 taban puanları ile Kara, Hava, Deniz Harp Okulu puanları
Giriş Tarihi: 24.05.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 11:02

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 taban puanları ile Kara, Hava, Deniz Harp Okulu puanları

2 Nisan'da yapılan MSÜ Askeri Aday Belirleme Sınavı'na katılan 610 bin 491 bin aday sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yaptı. Asker olma hayaliyle yaşayan binlerce aday tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyor. Sınavdan aldıkları puana göre özenle tercih listesini hazırlayan adaylar, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sosuna cevap arıyor. Askeri Aday Belirleme Sınavı'ndan aldıkları puanlar ile öğrenciler Kara, Hava, Deniz Harp Okulları'na ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları'na tercihlerini yaptılar. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, merak edilenler…

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 taban puanları ile Kara, Hava, Deniz Harp Okulu puanları

Girdikleri sınavdan aldıkları puanlara göre tercih yapan adaylar şimdi MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Kara, Hava, Deniz Harp Okulları'na giderek asker olma hayalini gerçekleştirmek isteyen binlerce aday nefeslerini tutmuş sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023!

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 taban puanları ile Kara, Hava, Deniz Harp Okulu puanları

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 3 Mayıs Çarşamba günü başlamıştı. Tercihlerin son günü ise 25 Mayıs olarak açıklandı.

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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 taban puanları ile Kara, Hava, Deniz Harp Okulu puanları

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

2023 MSÜ sınavına katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilir.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 taban puanları ile Kara, Hava, Deniz Harp Okulu puanları

2023 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl 2022'deyapılan sınavın ardından 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleşmiş sonuçlar ise 20 Haziran 2022 tarihinde açıklanmıştı. Buna göre 2023 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının ortasında açıklanması bekleniyor.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 taban puanları ile Kara, Hava, Deniz Harp Okulu puanları

MSÜ TERCİHLERİ SORGULAMA EKRANI 2023

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2023 için tıklayınız.

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