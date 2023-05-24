Giriş Tarihi: 24.05.2023 11:02
Güncelleme Tarihi: 24.05.2023
11:02
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 taban puanları ile Kara, Hava, Deniz Harp Okulu puanları
2 Nisan'da yapılan MSÜ Askeri Aday Belirleme Sınavı'na katılan 610 bin 491 bin aday sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yaptı. Asker olma hayaliyle yaşayan binlerce aday tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi dört gözle bekliyor. Sınavdan aldıkları puana göre özenle tercih listesini hazırlayan adaylar, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sosuna cevap arıyor. Askeri Aday Belirleme Sınavı'ndan aldıkları puanlar ile öğrenciler Kara, Hava, Deniz Harp Okulları'na ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları'na tercihlerini yaptılar. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, merak edilenler…