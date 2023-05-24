MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 taban puanları ile Kara, Hava, Deniz Harp Okulu puanları

2023 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl 2022'deyapılan sınavın ardından 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında tercih işlemleri gerçekleşmiş sonuçlar ise 20 Haziran 2022 tarihinde açıklanmıştı. Buna göre 2023 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının ortasında açıklanması bekleniyor.