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Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:46

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için bekleyiş sürerken, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşip yerleşemediğini öğrenmek için resmi duyuruları takip ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar kayıt ve intibak sürecine ilişkin detaylara da ulaşabilecek.

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Aday değerlendirme puanları, tercih sıralamaları ve seçim aşamalarındaki başarı durumlarına göre yapılacak yerleştirmeler, binlerce öğrencinin eğitim hayatındaki yeni adresini belirleyecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yerleşen adaylar için kayıt takvimi ve sonraki aşamalar da netlik kazanacak. İşte MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasına ilişkin son gelişmeler.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz resmi olarak duyurulmadı.

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz senelere bakıldığında; Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih süreci 24 Mart'ta başlamış ve 21 Nisan'da sona ermiş olup; tercih sonuçları ise 24 Haziran 2025'te açıklanmıştı.

Buna göre 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçlar açıklandığında adaylara herhangi bir posta yoluyla bildirim yapılmayacak; bu nedenle resmi internet sitesinin düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

SEÇİM AŞAMALARINDA ADAYLARI NE BEKLİYOR?

Tercih sonuçlarına göre baraj puanını geçerek mülakatlara çağrılan adaylar, Ankara'da bulunan Kara Harp Okulu yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan ikinci aşama sınavlarına katılacaklar.

Bu aşamada adaylar şu testlerden geçecek:

  • Hava Harp Okulu Adayları İçin: Psikomotor Testi
  • Tüm Adaylar İçin: Fiziki Değerlendirme
  • Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)
  • Mülakat
  • Sağlık Muayenesi
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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