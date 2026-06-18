MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz senelere bakıldığında; Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı için tercih süreci 24 Mart'ta başlamış ve 21 Nisan'da sona ermiş olup; tercih sonuçları ise 24 Haziran 2025'te açıklanmıştı.

Buna göre 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.