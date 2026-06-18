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MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:46
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DURUM | Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları için bekleyiş sürerken, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşip yerleşemediğini öğrenmek için resmi duyuruları takip ediyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar kayıt ve intibak sürecine ilişkin detaylara da ulaşabilecek.