Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 09:28

MSÜ TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2023 | Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklanıyor. Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için puanlarını alacak adaylar MSÜ tercihleri ne zaman 2023 sorusuna yanıt arıyor. personeltemin.msb.gov.tr üzerinden alınması beklenen tercihlerde taban puanları ve kontenjanlar etkili olacak. MSÜ tercih kılavuzu adaylara yol gösterecek. Nisan ayı başında gerçekleşen sınavın sonuçları 27 Nisan bugün adaylar ile buluşacak. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman 2023, nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tercih tarihleri…