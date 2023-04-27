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Haberler Fotohaber MSÜ TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2023 | Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 09:28

MSÜ TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2023 | Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları açıklanıyor. Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için puanlarını alacak adaylar MSÜ tercihleri ne zaman 2023 sorusuna yanıt arıyor. personeltemin.msb.gov.tr üzerinden alınması beklenen tercihlerde taban puanları ve kontenjanlar etkili olacak. MSÜ tercih kılavuzu adaylara yol gösterecek. Nisan ayı başında gerçekleşen sınavın sonuçları 27 Nisan bugün adaylar ile buluşacak. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman 2023, nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tercih tarihleri…

MSÜ TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2023 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

MSÜ sonuçları için geri sayım başladı. Bugün açıklanacak Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları ardından adaylar okullara tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Müracaatlar personeltemin.msb.gov.tr ekranı üzerinden yapılacak. 2023 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte soruları yanıt arıyor. Adaylar, araştırmalarına hız kazandırdı. Sonuçların ardından açıklanması beklenen MSÜ tercih kılavuzu ile detaylar belli olacak. İşte, tüm merak edilenler…

MSÜ TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2023 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!

Milli Savunma Üniversites Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 27 Nisan bugün açıklanıyor. ÖSYM son dakika duyurusu ile bildirilecek sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden öğrenilecek.

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MSÜ TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2023 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2023

MSÜ tercih kılavuzu henüz adaylar ile paylaşılmadı. Tercihlerin yapılacağı dönem henüz belli olmazken adaylar geçtiğimiz yılın tarihlerine odaklandı.

Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan'da alınmaya başlamıştı. Bu noktada bu yıl işlemlerin Mayıs ayı başında yapılması bekleniyor.

Konuya dair resmi açıklama bekleniyor.

MSÜ TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2023 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2023-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

MSÜ TERCİH KILAVUZU ve TARİHLERİ 2023 | Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır?

MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Milli Savunma Üniversitesi'nde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Her okulun kendi içerisinde bölümleri bulunmaktadır.

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