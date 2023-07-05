SON DAKİKA: MTV ORANLARI 2023 GÜNCELLENDİ! Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ek ödeme kararı MTV ne kadar oldu, kaç TL ve hangi araç sahibi ne kadar olacak?

MTV hesaplama ekranı 2023 araştırmaları hız kazandı. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları güncellendi. Alınan karara göre, 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Son alınan karar doğrultusunda ek vergi, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin tüm araçlara uygulanacak. Hesaplama işlemleri, motor silindir hacmi ve araç tescil tarihine göre yapılıyor. Peki; MTV ne kadar oldu, kaç TL ve kim ne kadar ödeyecek? İşte güncel MTV oranları 2023 ve hesaplama işlemleri hakkında detaylı bilgiler.