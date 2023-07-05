SON DAKİKA: MTV ORANLARI 2023 GÜNCELLENDİ! Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ek ödeme kararı MTV ne kadar oldu, kaç TL ve hangi araç sahibi ne kadar olacak?

MTV NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Teklife göre, tescil ve kayıtlı bulunan araçlar ile yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için bir sefere mahsus ek motorlu taşıt vergisi uygulanacak.

2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltilirken, bu oran; finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinin kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.

İhracatı teşvik eden kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlar için 1 puan olarak uygulanan Kurumlar Vergisi indirimi 5 puan indirimli olarak uygulanacak.