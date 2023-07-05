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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: MTV ORANLARI 2023 GÜNCELLENDİ! Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ek ödeme kararı MTV ne kadar oldu, kaç TL ve hangi araç sahibi ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 15:34

SON DAKİKA: MTV ORANLARI 2023 GÜNCELLENDİ! Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ek ödeme kararı MTV ne kadar oldu, kaç TL ve hangi araç sahibi ne kadar olacak?

MTV hesaplama ekranı 2023 araştırmaları hız kazandı. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları güncellendi. Alınan karara göre, 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Son alınan karar doğrultusunda ek vergi, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin tüm araçlara uygulanacak. Hesaplama işlemleri, motor silindir hacmi ve araç tescil tarihine göre yapılıyor. Peki; MTV ne kadar oldu, kaç TL ve kim ne kadar ödeyecek? İşte güncel MTV oranları 2023 ve hesaplama işlemleri hakkında detaylı bilgiler.

MTV hesaplama ekranı 2023: Ek ödeme kararı! Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu, kaç TL ve kim ne kadar ödeyecek?

Güncel MTV oranları 2023 tablosu araç sahipleri tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 26 milyondan fazla araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları güncellendi. Alınan karara göre, 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi iki katına yükseltildi. Konu ile ilgili açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Araç sahipleri ise MTV ne kadar oldu, kaç TL ve hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere söz konusu vergi ödemeleri ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez yapılıyor. İşte MTV hesaplama 2023 ekranı.

MTV hesaplama ekranı 2023: Ek ödeme kararı! Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu, kaç TL ve kim ne kadar ödeyecek?

SON DAKİKA: KURUMLAR VERGİSİ VE MTV'DE YENİ DÜZENLEME!

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.

2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması farketmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.

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MTV hesaplama ekranı 2023: Ek ödeme kararı! Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu, kaç TL ve kim ne kadar ödeyecek?

"DEPREM SONRASI EKONOMİK TEDBİR ZARURİ OLMUŞTUR"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

TBMM Başkanlığı'na sunulan torba yasa teklifinde bir dizi vergi düzenlemesi de yer aldı.

Güler, yaptığı açıklamada "17 maddelik hazırladığımız teklifte kurumlar vergisi ve MTV'de yeni düzenlemeler yapıyoruz, vergi kanunlarımızda yer alan bazı istisnaların kaldırılması yönünde değişiklikler öneriyoruz. Ayrıca vergi kanunlarında yer alan bazı maktu vergi tutarlarının GSYH içindeki paylarının azaldığını dikkate alarak, maktu tutarların güncellenmesine imkân verecek şekilde yetki düzenlemelerini öngörüyoruz" dedi.

MTV hesaplama ekranı 2023: Ek ödeme kararı! Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu, kaç TL ve kim ne kadar ödeyecek?

MTV NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Teklife göre, tescil ve kayıtlı bulunan araçlar ile yıl sonuna kadar tescil edilecek yeni araçlar için bir sefere mahsus ek motorlu taşıt vergisi uygulanacak.

2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltilirken, bu oran; finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinin kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.

İhracatı teşvik eden kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlar için 1 puan olarak uygulanan Kurumlar Vergisi indirimi 5 puan indirimli olarak uygulanacak.

MTV hesaplama ekranı 2023: Ek ödeme kararı! Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu, kaç TL ve kim ne kadar ödeyecek?

MTV NE ZAMAN ÖDENECEK? EK MTV İKİ TAKSİTTE ÖDENECEK!

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmektedir. Takvim yılının ilk altı ayında, taşıtın bünyesinde bir değişiklik olması veya verginin artırılması veya azaltılması halinde ikinci taksit, yeni duruma göre ödenir.

Araç sahipleri, Ocak-Temmuz aylarındaki MTV tutarlarının dışında toplam bir MTV tutarı daha ödeyecek. Temmuz ayında bu yılbaşında belirlenen MTV tutarının ikinci taksiti aynı tutarda ödenecek. Ancak ek MTV, iki taksitte ödenebilecek.

İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Yani Ağustos sonuna kadar Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksiti ödenecek.

Ek MTV ikinci taksiti ise Kasım ayı sonuna kadar ödenecek. Yeni tescil edilecek araçların Ek MTV ödemesi ise normal MTV tutarı ile beraber peşin ödenecek.

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