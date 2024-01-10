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Giriş Tarihi: 10.01.2024 23:52 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 23:52

Mübarek Regaip Kandili gecesinde neler yapılmalı, Regaip Kandili duası nedir? İşte kandilde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek. Müslümanlar için büyün önem arz eden bu özel gecede yapılacak dualar, namazlar, tespihler, ibadetler ve dualar neler sorusu yanıt arıyor. Tövbelerin kabul gördüğü, ibadet etmenin önemli olduğu Mübarek Regaip Kandili gecesinde neler yapılmalı, Kandili duası nedir? İşte kandilde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler...

Mübarek Regaip Kandili gecesinde neler yapılmalı, Regaip Kandili duası nedir? İşte kandilde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar başlıyor. Üç ayların başlangıcında yılın ilk kandili de idrak edilecek. 11 Ocak Perşembe gecesi Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan bu gecede neler yapılmalı? İşte Regaip kandilde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler...

Mübarek Regaip Kandili gecesinde neler yapılmalı, Regaip Kandili duası nedir? İşte kandilde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

REGAİB KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR, SURELER VE YAPILACAK İBADETLER

Mübarek üç aylardan Recep ayının birinci Cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili'nde bazı duaların okunması, zikirlerin çekilmesi ve çeşitli ibadetlerin yapılması tavsiye edilmektedir. Bu geceyi heyecanla karşılayan ve en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler ise okunması gereken duaları merak etmektedir.

REGAİP KANDİLİ DUASI: HANGİ DUALAR OKUNUR, NASIL İBADET EDİLİR?

Regaip Kandili'nde okunacak dualar, çekilecek zikirler, tesbihler ve yapılması gereken ibadetler şöyle;

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Mübarek Regaip Kandili gecesinde neler yapılmalı, Regaip Kandili duası nedir? İşte kandilde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydasıolan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü- üyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).

İşte, tüm detaylarıyla tesbih namazı kılınışı;

Mübarek Regaip Kandili gecesinde neler yapılmalı, Regaip Kandili duası nedir? İşte kandilde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih dört rekattır.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir. Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 esbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur

Mübarek Regaip Kandili gecesinde neler yapılmalı, Regaip Kandili duası nedir? İşte kandilde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli,

Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli,

Kaza ve nafile namazları kılınmalı,

Tefekkürde bulunulmalı,

Geçmişin muhasebesi yapılmalı

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