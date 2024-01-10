Mübarek Regaip Kandili gecesinde neler yapılmalı, Regaip Kandili duası nedir? İşte kandilde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler

REGAİB KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR, SURELER VE YAPILACAK İBADETLER

Mübarek üç aylardan Recep ayının birinci Cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili'nde bazı duaların okunması, zikirlerin çekilmesi ve çeşitli ibadetlerin yapılması tavsiye edilmektedir. Bu geceyi heyecanla karşılayan ve en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler ise okunması gereken duaları merak etmektedir.

REGAİP KANDİLİ DUASI: HANGİ DUALAR OKUNUR, NASIL İBADET EDİLİR?

Regaip Kandili'nde okunacak dualar, çekilecek zikirler, tesbihler ve yapılması gereken ibadetler şöyle;