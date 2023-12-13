Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MÜGE ANLI BÜGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 13 Aralık 2023 Salı Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça
Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 09:30

MÜGE ANLI BÜGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 13 Aralık 2023 Salı Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da Atv ekranlarında seyirciyle buluşan program için canlı izle araştırması yapılıyor. Birbirinden farklı olayların yer aldığı programda çeşitli cinayetler ve kayıplar çözüme ulaştırılıyor. 13 Aralık Çarşamba günü hafta ortasında program kaldığı yerden devam edecek. Dün gözler yine Sıdıka Çelik olayını çevrilmişti. Sıdıka Çelik'in ölümünde pheli görülen kayınpederinin sevgilisi yayına bağlandı. 13 Aralık 2023 tarihli bölümde yine birçok gizem çözüme ulaştırılmaya çalışacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça ekranı

MÜGE ANLI BÜGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 13 Aralık 2023 Salı Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

Müge Anlı canlı izle araştırılıyor. Şüpheli bir şekilde ölen Sıdıka Çelik olayı, Ali Ersin ve çocuklarının vasilik davası dün gündemde olan konulardandı. Sıdıka Çelik olayında yeni bilgilere ulaşılırken, Ali Ersin ve çocukları arasında bir türlü anlaşma sağlanamamış vaziyette.

MÜGE ANLI BÜGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 13 Aralık 2023 Salı Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında... İşte ATV linki ile Müge Anlı canlı izle ekranı

MÜGE ANLI CANLI İZLE EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MÜGE ANLI BÜGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 13 Aralık 2023 Salı Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

ATV CANLI YAYIN

MÜGE ANLI BÜGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 13 Aralık 2023 Salı Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Çocuklarına babalar günü'nde üvey anne getirdi. Vasilik davasından önce çocuklarının karşısında

Ali Ersin bugün görülecek davasından önce çocukları Ayhan ve Ayden ile canlı yayında yüzleşti. Eşi Sümeyye Ersin ile yayına gelen adam, çocuklarını mirastan men edeceğini tekrarlardan beni Türkiye Cumhuriyeti'ne rezil ettiler dedi. Evinde mutlu olduğunu, eşinin önceki hayatında neler yaptığının kendisini ilgilendirmediğini söylerken kızı Ayden Ersin babasının bu ihbarları dikkate almasını istedi.

MÜGE ANLI BÜGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 13 Aralık 2023 Salı Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

37 yaşındaki Güldane Taşhan'dan 12 gündür haber yok

Kahramanmaraş'tan 1 Aralık Cuma günü kaybolan 38 yaşındaki kadını aramak için ağabeyi canlı yayındaydı. Anne ve babasıyla yaşanan kadın bir ay önce annesine kendisiyle evlenmek isteyen birinin olduğunu söylemiş. Ailesi de biraz durumların düzelmesi için beklemesini söylemiş. Ağabeyi hayatından endişe ederken neredeyse geri dönmesine isteyerek çağrı yaptı.

SON DAKİKA