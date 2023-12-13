Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 09:30

MÜGE ANLI BÜGÜNKÜ BÖLÜM İZLE! 13 Aralık 2023 Salı Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert izle tek parça

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da Atv ekranlarında seyirciyle buluşan program için canlı izle araştırması yapılıyor. Birbirinden farklı olayların yer aldığı programda çeşitli cinayetler ve kayıplar çözüme ulaştırılıyor. 13 Aralık Çarşamba günü hafta ortasında program kaldığı yerden devam edecek. Dün gözler yine Sıdıka Çelik olayını çevrilmişti. Sıdıka Çelik'in ölümünde pheli görülen kayınpederinin sevgilisi yayına bağlandı. 13 Aralık 2023 tarihli bölümde yine birçok gizem çözüme ulaştırılmaya çalışacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça ekranı