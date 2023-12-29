MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE: Cinayette şaşırtan gelişmeler! 28 Aralık 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle

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Mustafa Hakkulu cinayetinde hareketli dakikalar... ''Katil zanlısı 'arabada ortağım da vardı' dedi''

Cinayeti itiraf eden İsa Dumlu para alışverişinin ilk ayağı olan ortağı Yüksel Ürün ve Mustafa Hakkulu'nun eski eşi Bengül Güvenç adliyeye sevk edildi. Adana Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlandı ve savcı huzurunda ifadeleri alınıyor. İsa Dumlu'nun verdiği ifade de 'arabada sadece ben yoktum ortağım Yüksel Ürün de vardı'' dedi.