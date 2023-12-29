Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:28
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
01:28
MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE: Cinayette şaşırtan gelişmeler! 28 Aralık 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle
Hafta içi her gün ATV'de reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın dördüncü günü yine birçok olayı çözüme kavuşturmak ve kayıpları ailelerine ulaştırmak için ekranlara geliyor. Hafta başında canlı yayından şok eden cinayet itirafından sonra Mustafa Hakkulu dosyasında gözaltılar devam ediyor. İddialara göre Japonya'da olan Mevlüt Ozan Atlar dosyasında yeni ifadeler ortaya çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı izle. 28 Aralık Cuma 2023 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle ekranı