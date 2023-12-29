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Haberler Fotohaber MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE: Cinayette şaşırtan gelişmeler! 28 Aralık 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle
Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:28 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 01:28

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE: Cinayette şaşırtan gelişmeler! 28 Aralık 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle

Hafta içi her gün ATV'de reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert haftanın dördüncü günü yine birçok olayı çözüme kavuşturmak ve kayıpları ailelerine ulaştırmak için ekranlara geliyor. Hafta başında canlı yayından şok eden cinayet itirafından sonra Mustafa Hakkulu dosyasında gözaltılar devam ediyor. İddialara göre Japonya'da olan Mevlüt Ozan Atlar dosyasında yeni ifadeler ortaya çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı izle. 28 Aralık Cuma 2023 ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle ekranı

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE: Cinayette şaşırtan gelişmeler! 28 Aralık 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle

Müge Anlı bugünkü bölüm canlı izle araştırması yapılıyor. Dün yaşanılan yeni gelişmelerle gündemde Mevlüt Ozan Atlar'ın şüpheli kaybına dair yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle ekranı

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE: Cinayette şaşırtan gelişmeler! 28 Aralık 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE

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MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE: Cinayette şaşırtan gelişmeler! 28 Aralık 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT TÜM BÖLÜMLER İZLE

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE: Cinayette şaşırtan gelişmeler! 28 Aralık 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mustafa Hakkulu cinayetinde hareketli dakikalar... ''Katil zanlısı 'arabada ortağım da vardı' dedi''

Cinayeti itiraf eden İsa Dumlu para alışverişinin ilk ayağı olan ortağı Yüksel Ürün ve Mustafa Hakkulu'nun eski eşi Bengül Güvenç adliyeye sevk edildi. Adana Kozan İlçe Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlandı ve savcı huzurunda ifadeleri alınıyor. İsa Dumlu'nun verdiği ifade de 'arabada sadece ben yoktum ortağım Yüksel Ürün de vardı'' dedi.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE: Cinayette şaşırtan gelişmeler! 28 Aralık 2023 Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle

Mevlüt Atlar'ın kaybında şüphe noktaları... ''Babası 'oğlumu vurduğum gibi seni de vururum' dedi''

Telefona bağlanan ismini vermek istemeyen izleyici, Mehmet Atlar'ın bir kaç önce alkol alıp kendisiyle kavga ettiğini, kavga sırasında kendisine 'oğlumu vurduğum gibi seni de vururum' dediğini ertesi günde özür dilediğini söyledi.

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