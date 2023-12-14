MÜGE ANLI CANLI İZLE! Sıdıka Çelik’i kim öldürdü? 14 Aralık 2023 Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle tek parça

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Negatifi pozitife çevirenler sloganı ile Yılın Pozitif TV Reality Programı ödülü

Radyo Evi Derneği'ni başkanı Yusuf Erbaş, Müge Anlı'ya bul yıl da ödülü vermek için canlı yayına geldi. Erbaş, ''Negatifi pozitife çevirenlerde topluma örnek olan çalışmalarınızla, pozitif hareketlerinizle, toplumu negatiften pozitife taşımanızla bu ödülü ikinci kez size layık görüyoruz'' dedi.

Evlatları ile uzlaşacak mı?

İddiaların odağındaki eşi Sümeyye Ersin'in kendisine iyi baktığını söyleyen Ali Ersin, kendi evladıyla torunlarının şiddet ve tehditlerine maruz kaldığını öne sürüyor. Canlı yayındaki çocukları ise bu iddiaları yalanlarken babalarının Sümeyye Ersin'den boşanmasını istediklerini söyledi.

Sıdıka Çelik'in kayınvalidesine yakalama kararı

Suç ve suçluyu kayırma suçlamasıyla gözaltı alınan kayınvalide, Sıdıka'nın kendisini vurduğunu o sırada evde olduğunu kendisinin de yandığını söyledi. Gamze'nin ve eşinin evde olmadığını anlattı. Navruz Çelik, Sıdıka Çelik'e oğlunun ihanet ettiğini kendisinin söylediğini kabul etti. Sıdıka'nın darpedilmediğini söyleyen kadın bunlar yalan dedi.