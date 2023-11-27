MÜGE ANLI 27 KASIM || NEVRİGÜL ALAN ÖLÜMÜNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ yaşandı! Nevrigül Alan öldürüldü mü, intihar mı etti, son durum ne?

MÜGE ANLI NEVRİGÜL ALAN OLAYI

2 Eylül Cumartesi günü, Bursa Gemlik'te kaybolan iki çocuk annesi, 22 yaşındaki Nevrigül Alan, kaybının 47. gününde, 18 Ekim Çarşamba günü, ağacı asılı halde ölü bulunmuştu. Cenazesine, en son telefonda görüştüğü, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Doğan Aydın'ın işaret ettiği zeytinlik alanda ulaşılmış ve olay yeri inceleme başlamıştı.

Nevrigül Alan'ın olay yeri inceleme raporu ve otopsi sonucu belli oldu. İşte, detayları;