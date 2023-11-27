Giriş Tarihi: 27.11.2023 12:11
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
12:11
MÜGE ANLI 27 KASIM || NEVRİGÜL ALAN ÖLÜMÜNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ yaşandı! Nevrigül Alan öldürüldü mü, intihar mı etti, son durum ne?
Müge Anlı 27 Kasım canlı yayınında Nevrigül Alan hakkında sıcak gelişmeleri aktardı. 22 Yaşındaki genç kadın zeytinlik ağacına asılı şekilde ölü bulunmuştu. Bulunduğu andaki kıyafetlerin Nevrigül Alan'a ait olmadığı, şüpheli ölümü akıllara intihar değil cinayet olduğunu getirmişti. Kız kardeşi Nazmiye'den şüphelenilen cinayet şüphesinde son durum merak ediliyordu. Peki, Nevrigül Alan'ı kim öldürdü? İşte, Müge Anlı Nevrigül Alan olayında sıcak gelişme!