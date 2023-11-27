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Haberler Fotohaber MÜGE ANLI 27 KASIM || NEVRİGÜL ALAN ÖLÜMÜNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ yaşandı! Nevrigül Alan öldürüldü mü, intihar mı etti, son durum ne?
Giriş Tarihi: 27.11.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 12:11

MÜGE ANLI 27 KASIM || NEVRİGÜL ALAN ÖLÜMÜNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ yaşandı! Nevrigül Alan öldürüldü mü, intihar mı etti, son durum ne?

Müge Anlı 27 Kasım canlı yayınında Nevrigül Alan hakkında sıcak gelişmeleri aktardı. 22 Yaşındaki genç kadın zeytinlik ağacına asılı şekilde ölü bulunmuştu. Bulunduğu andaki kıyafetlerin Nevrigül Alan'a ait olmadığı, şüpheli ölümü akıllara intihar değil cinayet olduğunu getirmişti. Kız kardeşi Nazmiye'den şüphelenilen cinayet şüphesinde son durum merak ediliyordu. Peki, Nevrigül Alan'ı kim öldürdü? İşte, Müge Anlı Nevrigül Alan olayında sıcak gelişme!

MÜGE ANLI 27 KASIM || NEVRİGÜL ALAN ÖLÜMÜNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ yaşandı! Nevrigül Alan öldürüldü mü, intihar mı etti, son durum ne?

Nevrigül Alan kaybının 47. gününde bir zeytin ağacına asılı olarak bulunmuştu. Genç kadının ölümünün ardından şüpheleri gidermek adına olay yeri inceleme ve otopsi sonucu bekleniyordu. Bugün yayında Müge Anlı otopsi sonucunu ve Cumhuriyet savcısının raporunu açıkladı. Peki, Nevrigül Alan cinayete kurban mı gitti? Müge Anlı, Nevrigül Alan olayında son durum ne?

MÜGE ANLI 27 KASIM || NEVRİGÜL ALAN ÖLÜMÜNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ yaşandı! Nevrigül Alan öldürüldü mü, intihar mı etti, son durum ne?

MÜGE ANLI NEVRİGÜL ALAN OLAYI

2 Eylül Cumartesi günü, Bursa Gemlik'te kaybolan iki çocuk annesi, 22 yaşındaki Nevrigül Alan, kaybının 47. gününde, 18 Ekim Çarşamba günü, ağacı asılı halde ölü bulunmuştu. Cenazesine, en son telefonda görüştüğü, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Doğan Aydın'ın işaret ettiği zeytinlik alanda ulaşılmış ve olay yeri inceleme başlamıştı.

Nevrigül Alan'ın olay yeri inceleme raporu ve otopsi sonucu belli oldu. İşte, detayları;

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MÜGE ANLI 27 KASIM || NEVRİGÜL ALAN ÖLÜMÜNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ yaşandı! Nevrigül Alan öldürüldü mü, intihar mı etti, son durum ne?

MÜGE ANLI NEVRİGÜL ALAN OLAYINDA SICAK GELİŞME

Müge Anlı, Nevrigül Alan olayında 27 Kasım Pazartesi günü programda gelişmeler aktarıldı.

Olay yeri inceleme ve otopsi sonucuna göre genç kadının ölümünün ardından aradan 47 gün geçmesi ve cesedin çürümesi sonucunda cinayete dair bir delil bulunamaduğını açıklayan Müge Anlı, otopsi sonucuna göre Nevrigül Alan'ın intihar ettiği sonucuna varıldı.

MÜGE ANLI 27 KASIM || NEVRİGÜL ALAN ÖLÜMÜNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ yaşandı! Nevrigül Alan öldürüldü mü, intihar mı etti, son durum ne?

Müge Anlı kıyafetlerinin ters giydirilmesine kirli alanı saklamak için genç kadının kendi giyebileceğini, kıyafetlerin ona ait olabileceği sonucuna varıldığını açıkladı.

MÜGE ANLI 27 KASIM || NEVRİGÜL ALAN ÖLÜMÜNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ yaşandı! Nevrigül Alan öldürüldü mü, intihar mı etti, son durum ne?

Gelişmeleri anlatmaya devam eden Müge Anlı, Nevrigül Alan davasında yeni bir delil çıkması sonucunda dosyanın tekrar açılabileceğini açıkladı.

Genç kadının acılı ailesi ise olayın intihar değil, cinayet olduğu konusunda ısrarcı olduklarını açıkladı.

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