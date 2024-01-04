Müge Anlı Yusuf Kavuk olayında son gelişmeler neler? O isimler gözaltına alındı! Müge Anlı açıkladı Yusuf Kavuk'a ne oldu?

Giriş Tarihi: 04.01.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
12:00
Müge anlı Yusuf Kavuk'tan uzun süredir haber alınamıyordu. Kaybının üzerinden uzun bir süre geçen genç aşçının ailesi ilk günden beri kardeşlerinin kaybında sevgilisi olduğu iddia ettikleri ve son görüştüğü iki şahısı suçlu buluyordu. Bu durum sonrasında konu hakkında uzun süredir gelişme yaşanmamıştı. Ancak bugün Müge Anlı olay hakkındaki yeni gelişmeleri aktardı. Peki, Müge Anlı Yusuf Kavuk bulundu mu, son durum ne, yeni gelişmeler neler?