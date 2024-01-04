Müge Anlı Yusuf Kavuk olayında son gelişmeler neler? O isimler gözaltına alındı! Müge Anlı açıkladı Yusuf Kavuk'a ne oldu?

Yusuf Kavuk'un Alaçatı'da aşçılık yaptığı dönemde tanıştığı Derya Altun ve kardeşleriyle kurduğu arkadaşlığın boyutu ise akılları karıştırdı.

Evli olduğu öğrenilen Derya Altun'la ilişkisi olduğu öne sürülen genç aşçı Yusuf Kavuk'un nerede olduğu belirsizliğini koruyor.