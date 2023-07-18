Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kontenjanları, sıralaması ve taban puanları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2022
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|140+4
140+4
140+4
140+4
|144
144
144
144
|18.013
14.957
13.900
13.139
|499,31690
443,28956
502,82717
482,80339
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|19.017
16.027
14.900
14.008
|497,71433
441,07281
501,23370
480,72379
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
62
41
41
|34.192
29.480
27.200
24.874
|476,85811
418,45704
483,34471
459,20511
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
75+2
70+2
|82
82
77
72
|44.663
53.682
61.400
69.864
|463,98444
387,93431
442,13450
393,52501
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|52.434
67.120
—
—
|454,74797
373,54675
—
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|84.822
76.837
70.100
80.378
|419,84894
363,91802
432,11584
381,02996
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|75+2
70+2
70+2
70+2
|77
72
72
72
|90.830
104.094
100.000
105.360
|414,06768
339,78215
398,96437
355,46985
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Milas Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|104.902
96.173
102.000
115.784
|401,03425
346,40504
396,89793
346,21664
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|109.845
99.253
—
—
|396,73055
343,82016
—
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|48+2
48+2
60+2
55+2
|50
50
62
57
|133.553
172.690
212.000
240.694
|377,57711
295,17529
318,97758
278,89183
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi
|Dijital Oyun Tasarımı
(%30 İngilizce)
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|141.300
162.168
—
—
|371,96847
300,71928
—
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|180+5
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|157.016
148.646
147.000
156.539
|361,37361
308,48273
358,53604
317,27369
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|172.676
155.822
132.000
109.389
|351,91349
304,36234
370,03446
351,78829
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|140+4
140+4
140+4
140+4
|144
144
144
144
|173.685
163.833
165.000
175.641
|351,31792
299,84120
345,84935
306,65107
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|204.242
225.204
252.000
252.089
|335,23987
271,84095
300,83927
274,93730
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|205.916
179.578
144.000
128.237
|334,44530
291,74833
360,65789
336,35558
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|236.576
256.075
248.000
255.402
|320,81734
260,87306
302,26933
273,82729
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|236.929
241.139
184.000
141.367
|320,66580
265,90505
333,79472
326,95589
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|239.894
207.847
169.000
145.255
|319,46977
278,86207
343,01788
324,41872
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|258.291
235.804
242.000
284.887
|312,23058
267,78447
304,80486
264,75769
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|264.809
270.178
231.000
213.054
|309,83948
256,39960
309,90853
289,41023
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SAY
|12+1
12+1
—
—
|13
13
—
—
|272.214
286.440
—
—
|307,20602
251,59374
—
—
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Maden Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|7
6
7
5
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|297.734
327.560
306.000
300.297
|298,65043
240,73603
280,91972
260,53794
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
50+2
50+2
|41
31
52
52
|297.914
Dolmadı
281.000
265.117
|298,59443
Dolmadı
289,55689
270,72463