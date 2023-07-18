Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kontenjanları, sıralaması ve taban puanları

Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini alıyor. Muğla'da yer alan üniversite, birçok bölümü içerisinde barındırıyor. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler dahilinde 2 ve 4 yıllık bölümlerin en az kaç puanla öğrenci aldığını öğrenciler öğrenmek istiyor. Her bölüm, kendi kontenjanı dahilinde öğrencileri bünyesine kabul etmekte. İşte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2023