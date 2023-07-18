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Giriş Tarihi: 18.07.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:19

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kontenjanları, sıralaması ve taban puanları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih edecekleri bölüm ve üniversiteleri araştırıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversitelerin en az kaç puanla öğrenci aldıkları, tercih edeceğiniz üniversitede yer alan bölümlerin sıralamasını öğrenebilirsiniz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2023 sabah.com.tr'de. Ön lisans ve lisans bölümleriyle öğrenciler sayısal, sözel ve eşit ağırlık alan bölümleri tercih edebilir. İşte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ve taban puanları

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kontenjanları, sıralaması ve taban puanları

Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini alıyor. Muğla'da yer alan üniversite, birçok bölümü içerisinde barındırıyor. YÖK ve ÖSYM tarafından açıklanan veriler dahilinde 2 ve 4 yıllık bölümlerin en az kaç puanla öğrenci aldığını öğrenciler öğrenmek istiyor. Her bölüm, kendi kontenjanı dahilinde öğrencileri bünyesine kabul etmekte. İşte Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2023

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kontenjanları, sıralaması ve taban puanları

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI 2022

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 140+4
140+4
140+4
140+4		 144
144
144
144		 18.013
14.957
13.900
13.139		 499,31690
443,28956
502,82717
482,80339
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 19.017
16.027
14.900
14.008		 497,71433
441,07281
501,23370
480,72379
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
40+1
40+1		 62
62
41
41		 34.192
29.480
27.200
24.874		 476,85811
418,45704
483,34471
459,20511
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
75+2
70+2		 82
82
77
72		 44.663
53.682
61.400
69.864		 463,98444
387,93431
442,13450
393,52501
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 52.434
67.120

 454,74797
373,54675
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kontenjanları, sıralaması ve taban puanları
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 84.822
76.837
70.100
80.378		 419,84894
363,91802
432,11584
381,02996
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 75+2
70+2
70+2
70+2		 77
72
72
72		 90.830
104.094
100.000
105.360		 414,06768
339,78215
398,96437
355,46985
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Milas Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 104.902
96.173
102.000
115.784		 401,03425
346,40504
396,89793
346,21664
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2

 62
62

 109.845
99.253

 396,73055
343,82016
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 48+2
48+2
60+2
55+2		 50
50
62
57		 133.553
172.690
212.000
240.694		 377,57711
295,17529
318,97758
278,89183
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi		 Dijital Oyun Tasarımı
(%30 İngilizce)
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1

 41
41

 141.300
162.168

 371,96847
300,71928
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 180+5
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 157.016
148.646
147.000
156.539		 361,37361
308,48273
358,53604
317,27369
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 172.676
155.822
132.000
109.389		 351,91349
304,36234
370,03446
351,78829
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 140+4
140+4
140+4
140+4		 144
144
144
144		 173.685
163.833
165.000
175.641		 351,31792
299,84120
345,84935
306,65107
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kontenjanları, sıralaması ve taban puanları
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 204.242
225.204
252.000
252.089		 335,23987
271,84095
300,83927
274,93730
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 205.916
179.578
144.000
128.237		 334,44530
291,74833
360,65789
336,35558
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 236.576
256.075
248.000
255.402		 320,81734
260,87306
302,26933
273,82729
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 236.929
241.139
184.000
141.367		 320,66580
265,90505
333,79472
326,95589
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 239.894
207.847
169.000
145.255		 319,46977
278,86207
343,01788
324,41872
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi taban puanları 2023: 2 ve 4 yıllık Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kontenjanları, sıralaması ve taban puanları
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 258.291
235.804
242.000
284.887		 312,23058
267,78447
304,80486
264,75769
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 264.809
270.178
231.000
213.054		 309,83948
256,39960
309,90853
289,41023
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.)
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SAY 12+1
12+1

 13
13

 272.214
286.440

 307,20602
251,59374
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Maden Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 7
6
7
5		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 297.734
327.560
306.000
300.297		 298,65043
240,73603
280,91972
260,53794
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknoloji Fakültesi		 Enerji Sistemleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
50+2
50+2		 41
31
52
52		 297.914
Dolmadı
281.000
265.117		 298,59443
Dolmadı
289,55689
270,72463
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