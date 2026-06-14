MUHARREM AYI BAŞLANGICI 2026: Diyanet takvimi ile aşure ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

MUHARREM AYININ VE AŞURE GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ

Muharrem ayı, İslam tarihinde faziletiyle öne çıkan mübarek aylardan biri olarak kabul edilir. Bu ay içerisinde bulunan Aşure Günü ise pek çok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak bilinir.

Rivayetlere göre Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulup karaya ulaşması ve Hz. Musa'nın kavmiyle birlikte Firavun'un zulmünden kurtarılması gibi önemli hadiselerin Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılır.

Müslümanlar bu anlamlı günü oruç tutarak, ibadet ederek, dua okuyarak ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunarak değerlendirmektedir. Ayrıca geleneksel aşure tatlısı hazırlanıp paylaşılması da dayanışma ve bereketin simgesi olarak yaşatılmaya devam ediyor.