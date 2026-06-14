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MUHARREM AYI BAŞLANGICI 2026: Diyanet takvimi ile aşure ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 14:13
MUHARREM AYI BAŞLANGICI 2026: Diyanet takvimi ile aşure ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
Müslümanlar için hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının başlamasıyla birlikte gözler Aşure Günü tarihine çevrildi. Manevi atmosferiyle dikkat çeken bu anlamlı dönemde birçok kişi ibadetlerini yerine getirirken, aşure geleneği de yaşatılmaya devam ediyor. 2026 yılı Muharrem ayı takvimi ve Aşure Günü tarihine ilişkin bilgiler merak konusu oldu.