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Giriş Tarihi: 14.06.2026 14:13

MUHARREM AYI BAŞLANGICI 2026: Diyanet takvimi ile aşure ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Müslümanlar için hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının başlamasıyla birlikte gözler Aşure Günü tarihine çevrildi. Manevi atmosferiyle dikkat çeken bu anlamlı dönemde birçok kişi ibadetlerini yerine getirirken, aşure geleneği de yaşatılmaya devam ediyor. 2026 yılı Muharrem ayı takvimi ve Aşure Günü tarihine ilişkin bilgiler merak konusu oldu.

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MUHARREM AYI BAŞLANGICI 2026: Diyanet takvimi ile aşure ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Bereketin, paylaşmanın ve birlik duygusunun simgesi olan Aşure Günü, Muharrem ayının gelişiyle yeniden gündemde yer almaya başladı. İslam aleminde önemli bir yere sahip olan bu özel zamanda vatandaşlar hem dini görevlerini yerine getiriyor hem de aşure hazırlıkları yapıyor. 2026 yılında Muharrem ayının başlayacağı tarih ve Aşure Günü detayları araştırılmaya devam ediyor.

MUHARREM AYI BAŞLANGICI 2026: Diyanet takvimi ile aşure ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

AŞURE GÜNÜ 2026 HANGİ TARİHTE İDRAK EDİLECEK?

İslam dünyasında büyük manevi öneme sahip olan Aşure Günü, 2026 yılında 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek. Muharrem ayının en kıymetli günlerinden biri olarak kabul edilen bu özel gün, ibadet ve paylaşma geleneğiyle öne çıkıyor.

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MUHARREM AYI BAŞLANGICI 2026: Diyanet takvimi ile aşure ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

2026 MUHARREM AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takvimine göre 16 Haziran 2026 Salı günü başlayacak. Müslümanlar için yeni hicri yılın başlangıcını simgeleyen bu ay, manevi açıdan önemli zaman dilimleri arasında yer alıyor.

MUHARREM AYI BAŞLANGICI 2026: Diyanet takvimi ile aşure ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

MUHARREM AYININ VE AŞURE GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ

Muharrem ayı, İslam tarihinde faziletiyle öne çıkan mübarek aylardan biri olarak kabul edilir. Bu ay içerisinde bulunan Aşure Günü ise pek çok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak bilinir.

Rivayetlere göre Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulup karaya ulaşması ve Hz. Musa'nın kavmiyle birlikte Firavun'un zulmünden kurtarılması gibi önemli hadiselerin Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılır.

Müslümanlar bu anlamlı günü oruç tutarak, ibadet ederek, dua okuyarak ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunarak değerlendirmektedir. Ayrıca geleneksel aşure tatlısı hazırlanıp paylaşılması da dayanışma ve bereketin simgesi olarak yaşatılmaya devam ediyor.

MUHARREM AYI BAŞLANGICI 2026: Diyanet takvimi ile aşure ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

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