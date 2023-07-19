Giriş Tarihi: 19.07.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 08:13

RESİMLİ MUHARREM AYI MESAJLARI ve HİCRİ YILBAŞI SÖZLERİ 2023 || Kısa, uzun, dualı Muharrem ayı mesajları ve Hicri Yılbaşı kutlama sözleri (19 Temmuz)

Hicri takvime göre yılbaşı olan Muharrem ayı başlangıcı İslam aleminin gündeminde. Muharrem ayı mesajları 2023 yılına özel olarak derlendi. Müslümanlar sevdiklerinin sene başını kutlamak ve ibadet planlarını çıkarmak için araştırmalara başladı. Dualı, ayetli, hadisli Muharrem ayı kutlama mesajları kısa, uzun, farklı ve en yeni seçenekleri ile araştırılıyor. 19 Temmuz Çarşamba günü idrak edilen Hicri Yılbaşı mesajları ve sözleri ile gündemdeki yerini aldı. İşte, Muharrem ayı mesajları resimli galerisi ile Muharrem ayınız mübarek olsun!