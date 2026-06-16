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Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:05

Muharrem Ayı ne zaman, Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? 2026 Diyanet Takvimi Açıkladı!

İslam dünyasında Muharrem ayı, Hicri yılın ilk ayı olması nedeniyle önemli bir konumda yer almaktadır. İbadet ve maneviyatın ön plana çıktığı bu dönem "Şehrullah (Allah'ın ayı)" olarak da bilinmektedir. Bu ayın 10. günü ise Aşure günü olarak kabul edilir ve hem dini hem de kültürel açıdan oldukça önemlidir. İşte Müslümanlar için oldukça önemli olan Muharrem ayı ve Aşure günü hakkındaki detaylar...

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Muharrem Ayı ne zaman, Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? 2026 Diyanet Takvimi Açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 Dini Günler takvimi ile İslam aleminin gündeminde Muharrem ayı ve bu dönemde gerçekleştirilecek ibadet ve faaliyetler yer aldı. Bu kutsal ayın en önemli günü olan Aşure Günü, birlik, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olarak her yıl büyük bir anlam taşıyor. Ayrıca bu ayda yerine getirilen oruç ibadeti de ön plana çıkıyor.

Muharrem Ayı ne zaman, Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? 2026 Diyanet Takvimi Açıkladı!

2026 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

2026 Muharrem ayı, 16 Haziran 2026 Salı bugün itibarıyla başladı. Bu tarihle birlikte İslam dünyasında yeni hicri yıl da başlamış oldu.

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Muharrem Ayı ne zaman, Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? 2026 Diyanet Takvimi Açıkladı!

MUHARREM AYININ ÖNEMİ

Muharrem ayı, İslam tarihinde hem yas hem de ibadet ayı olarak biliniyor.

İslam inancında "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilen Muharrem ayı, Hicri takvimin başlangıcı ve Kur'an-ı Kerim'de savaşmanın yasaklandığı dört "haram" aydan biridir. Maneviyatın, ibadetin, dayanışmanın ve aynı zamanda Kerbelâ hüznünün bir arada yaşandığı bu ay, onuncu günündeki Aşure Günü ile zirveye ulaşır.

Bu ayda yapılan ibadetlerin faziletli olduğuna inanılırken, özellikle oruç tutmak da tavsiye edilen ameller arasında yer alıyor.

Muharrem Ayı ne zaman, Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? 2026 Diyanet Takvimi Açıkladı!

2026 AŞURE GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk geliyor.

Aşure günü, İslamiyet'te faziletli kabul edilen oruçların tutulduğu ve aşure geleneğinin yaşatıldığı kutsal bir gündür.

Muharrem Ayı ne zaman, Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? 2026 Diyanet Takvimi Açıkladı!

AŞURE GÜNÜ ÖNEMİ

Aşure Günü, İslam tarihinde birçok önemli olayın yaşandığına inanılan mübarek bir gündür. Bu yönüyle hem dini hem de kültürel açıdan derin bir anlam taşır. Bu günde gerçekleştiğine inanılan önemli olaylar:

  • Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturması,
  • Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtulması,
  • Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi.

Bu nedenle Aşure Günü, hüzün ve şükrün bir arada yaşandığı özel bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

Muharrem Ayı ne zaman, Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? 2026 Diyanet Takvimi Açıkladı!

Ayrıca Aşure günü, İslamiyet'te faziletli kabul edilen oruçların tutulduğu ve aşure geleneğinin yaşatıldığı kutsal bir gündür.

Muharrem Ayı ne zaman, Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? 2026 Diyanet Takvimi Açıkladı!

AŞURE GÜNÜ ORUCU VE FAZİLETLERİ

Aşure Günü orucu, İslam'da en faziletli ibadetlerden biri olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), bu günlerde oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Oruçla ilgili önemli bilgiler:

  • 9-10 veya 10-11. günlerde tutulması önerilir.

Bu orucun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olacağına inanılır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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