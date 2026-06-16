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Muharrem Ayı ne zaman, Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? 2026 Diyanet Takvimi Açıkladı!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:05
Muharrem Ayı ne zaman, Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor? 2026 Diyanet Takvimi Açıkladı!
İslam dünyasında Muharrem ayı, Hicri yılın ilk ayı olması nedeniyle önemli bir konumda yer almaktadır. İbadet ve maneviyatın ön plana çıktığı bu dönem "Şehrullah (Allah'ın ayı)" olarak da bilinmektedir. Bu ayın 10. günü ise Aşure günü olarak kabul edilir ve hem dini hem de kültürel açıdan oldukça önemlidir. İşte Müslümanlar için oldukça önemli olan Muharrem ayı ve Aşure günü hakkındaki detaylar...