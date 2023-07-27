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Haberler Fotohaber Muharrem ayı orucu nasıl tutulur, fazileti nedir? Diyanet takvimi ile Aşure Günü Muharrem ayı orucu 2023 ne zaman ve kaç gün tutulur?
Giriş Tarihi: 27.07.2023 23:53 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 23:53

Muharrem ayı orucu nasıl tutulur, fazileti nedir? Diyanet takvimi ile Aşure Günü Muharrem ayı orucu 2023 ne zaman ve kaç gün tutulur?

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, bu yıl 19 Temmuz Çarşamba günü başladı. 2023 Hicri takvimine göre, Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü ise 28 Temmuz tarihine denk geliyor. Bu kıymetli günü ibadet ederek geçirmek isteyen İslam alemi ne zaman oruç tutacakları ile ilgili Diyanet açıklamalarını araştırmaya başladı. Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç kabul edilen Muharrem orucu fazileti ve hükmü gündemdeki yerini aldı. ''Muharrem ayı orucu 2023 ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi gün tutulur?'' soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Diyanet dini günler takvimi ile Muharrem ayı orucu nasıl tutulur, kaç gün ve nasıl niyet edilir? İşte, Aşure orucu - Muharrem orucu fazileti ve önemi hakkında detaylı bilgiler…

Muharrem ayı orucu 2023 ne zaman tutulur, ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi ile Muharrem ayı orucu nasıl tutulur ve kaç gün?

Bu yıl 19 Temmuz'da idrak edilmeye başlanan Muharrem ayı, 16 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Bu noktada Ramazan orucundan sonra en faziletlisi kabul edilen Muharrem ayı orucu 2023 İslam aleminin gündemindeki yerini aldı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) Allah'ın ayı olarak bilinen bu ayın 9 ve 10'uncu ya da 10 ve 11'inci günlerinde tuttuğu Muharrem orucunun bin bir fazileti bulunuyor. Bu nedenle bu mübarek ayı ibadetlerle geçirmek isteyen Müslümanlar, ''Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor ve hangi gün tutulur?'' sorularına yanıt arıyor. İşte ayet, hadis ve Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamaları ile Aşure ayında tutulan Muharrem orucu fazileti, hükmü ve merak edilen tüm detaylar.

Muharrem ayı orucu 2023 ne zaman tutulur, ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi ile Muharrem ayı orucu nasıl tutulur ve kaç gün?

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre, 1 Muharrem yılbaşı olarak kabul ediliyor. Muharrem ayı başlangıcı, Müslümanlar için de başlangıç oluyor.

Diyanet ile belirlenen takvime göre Muharrem ayı, bu yıl 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başladı ve 16 Ağustos 2023 Perşembe günü sona erecek.

Şehrullahi'l-Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

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Muharrem ayı orucu 2023 ne zaman tutulur, ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi ile Muharrem ayı orucu nasıl tutulur ve kaç gün?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure Günü olarak adlandırılır. Aşure Günü 2023 yılında 28 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Kerbela hadisesinin anıldığı aşure gününde birçok evin mutfağında aşure pişecek ve etrafa dağıtılacak.

Muharrem ayı orucu 2023 ne zaman tutulur, ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi ile Muharrem ayı orucu nasıl tutulur ve kaç gün?

MUHARREM AYINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Resûlullah (s.a.s.) Muharrem ayı orucuyla ilgili bir hadisinde şöyle buyurmuştur:

"Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).

Muharrem ayı orucu 2023 ne zaman tutulur, ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi ile Muharrem ayı orucu nasıl tutulur ve kaç gün?

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. gününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Bu bilgiler dikkate alındığında Muharrem ayı orucu için 2023 yılında 27 Temmuz Perşembe günü ve 28 Temmuz Cuma günü niyetli olmak uygun görülmektedir.

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