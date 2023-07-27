Muharrem ayı orucu nasıl tutulur, fazileti nedir? Diyanet takvimi ile Aşure Günü Muharrem ayı orucu 2023 ne zaman ve kaç gün tutulur?

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı, bu yıl 19 Temmuz Çarşamba günü başladı. 2023 Hicri takvimine göre, Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü ise 28 Temmuz tarihine denk geliyor. Bu kıymetli günü ibadet ederek geçirmek isteyen İslam alemi ne zaman oruç tutacakları ile ilgili Diyanet açıklamalarını araştırmaya başladı. Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç kabul edilen Muharrem orucu fazileti ve hükmü gündemdeki yerini aldı. ''Muharrem ayı orucu 2023 ne zaman başlıyor ve bitiyor, hangi gün tutulur?'' soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Diyanet dini günler takvimi ile Muharrem ayı orucu nasıl tutulur, kaç gün ve nasıl niyet edilir? İşte, Aşure orucu - Muharrem orucu fazileti ve önemi hakkında detaylı bilgiler…