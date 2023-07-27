Muharrem ayı orucu nasıl tutulur, fazileti nedir? Diyanet takvimi ile Aşure Günü Muharrem ayı orucu 2023 ne zaman ve kaç gün tutulur?

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre, 1 Muharrem yılbaşı olarak kabul ediliyor. Muharrem ayı başlangıcı, Müslümanlar için de başlangıç oluyor.

Diyanet ile belirlenen takvime göre Muharrem ayı, bu yıl 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başladı ve 16 Ağustos 2023 Perşembe günü sona erecek.

Şehrullahi'l-Muharrem olarak meşhur olan, yani Allah'ın ayı olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.