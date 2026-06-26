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Haberler Fotohaber Muhtemel Aşk 3. Bölüm Fragmanı İzle: ''Mahkemeye, boşanmaktan vazgeçme dilekçenizi sundum!'
Giriş Tarihi: 26.06.2026 00:29

Muhtemel Aşk 3. Bölüm Fragmanı İzle: ''Mahkemeye, boşanmaktan vazgeçme dilekçenizi sundum!'

Show TV ekranlarında yaz sezonu ile yayınlanmaya başlayan Muhtemel Aşk, bu akşam ekrana gelen 2. bölümüyle dikkat çekti. Defne'nin Kadir ve Tolga arasında kurmaya çalıştığı denge oyunu, son sahnedeki sürpriz gelişmelerle yeni bir boyut kazandı. "Muhtemel Aşk 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm tanıtımı nereden izlenir?" araması yapan dizi takipçileri için detaylar ön plana çıktı.

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Muhtemel Aşk 3. Bölüm Fragmanı İzle: ’’Mahkemeye, boşanmaktan vazgeçme dilekçenizi sundum!’

Muhtemel Aşk dizisi, başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı oyuncu kadrosu ile perşembe akşamları yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin 25 Haziran 2026 Perşembe günü ekrana gelen son bölümündeki olayların ardından, izleyiciler 3. bölüm fragmanına odaklandı. Böylece Muhtemel Aşk 3. bölüm fragmanı araştırmaları ön plana çıktı.

Muhtemel Aşk 3. Bölüm Fragmanı İzle: ’’Mahkemeye, boşanmaktan vazgeçme dilekçenizi sundum!’

MUHTEMEL AŞK 3.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Muhtemel Aşk dizisi ikinci bölümüyle ekranlara geldi, böylece izleyiciler 3.bölüm fragmanı için araştırmalar yapmaya başladı. Diziye dair bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/muhtemel-ask/3072

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Muhtemel Aşk 3. Bölüm Fragmanı İzle: ’’Mahkemeye, boşanmaktan vazgeçme dilekçenizi sundum!’

MUHTEMEL AŞK 2.BÖLÜM ÖZETİ

Defne'nin önünde neredeyse imkânsız bir görev vardır: Birbirine tahammül bile edemeyen Kadir ve Tolga'yı aynı projede buluşturmak.

Defne, bir anlık panikle söylediği yalanın bedelini ödemeye başlar. Şimdi önünde neredeyse imkânsız bir görev vardır: Birbirine tahammül bile edemeyen Kadir ve Tolga'yı aynı projede buluşturmak. Kadir'i ikna etmek için peşinden çiftliğine kadar giden Defne, onun hiç bilmediği yönleriyle karşılaşır.

Muhtemel Aşk 3. Bölüm Fragmanı İzle: ’’Mahkemeye, boşanmaktan vazgeçme dilekçenizi sundum!’

Tolga ise Defne'ye yakınlaşmak için her fırsatı değerlendirmektedir. Ancak Defne'nin hayatındaki asıl sorun aşk değil, kapıya dayanan borçlar ve dağılmak üzere olan hukuk bürosudur. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda beklenmedik bir gelişme Defne'ye yeniden umut verir. Fakat gecenin sonunda karşısına çıkan sürpriz, yalnızca planlarını değil, kalbini de altüst edecektir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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