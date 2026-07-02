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Giriş Tarihi: 02.07.2026 17:51

Muhtemel Aşk 3.bölüm izle: Show TV ile Muhtemel Aşk yeni bölüm izle!

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Muhtemel Aşk, üçüncü bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi, romantik hikâyesindeki yeni gelişmelerle dikkat çekiyor. Bölümün yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler, "Muhtemel Aşk 3. bölüm izle" aramalarına yönelirken, Defne'nin hayatını etkileyecek yeni olaylar ekrana taşınacak.

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Muhtemel Aşk 3.bölüm izle: Show TV ile Muhtemel Aşk yeni bölüm izle!

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Muhtemel Aşk, 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun üstlendiği yapımda, Defne'nin hayatında yaşanan önemli dönüm noktaları ve ilişkilerindeki yeni gelişmeler ekrana gelecek. Bölümün başlamasıyla birlikte "Muhtemel Aşk 3. bölüm izle" aramaları hız kazanırken, hikâyenin seyrini değiştirecek olaylar izleyicileri bekliyor.

Muhtemel Aşk 3.bölüm izle: Show TV ile Muhtemel Aşk yeni bölüm izle!

MUHTEMEL AŞK 3.BÖLÜM İZLE

Muhtemel Aşk dizisi 3.bölümüyle ekranlara geliyor. Diziye dair bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/muhtemel-ask/3072

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Muhtemel Aşk 3.bölüm izle: Show TV ile Muhtemel Aşk yeni bölüm izle!

MUHTEMEL AŞK 3. BÖLÜM ÖZETİ:

Defne'nin yaşayacağı beklenmedik bir yakınlaşma, herkesin dengesini yeniden değiştirecektir.
Kadir'in boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenen Defne, büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak ondan uzak durmaya karar verir. Ancak Bartıner Holding'deki dev proje yüzünden, Defne, Kadir ve Tolga aynı masada buluşmak zorundadır.

Muhtemel Aşk 3.bölüm izle: Show TV ile Muhtemel Aşk yeni bölüm izle!

Kadir ile Tolga arasındaki düşmanlık her şeyi riske atarken, Levent bu düşmanlığın ardındaki gerçeği ortaya çıkarması için Defne'yi görevlendirir. Bir yandan iki adamın geçmişini çözmeye çalışan Defne'nin yaşayacağı beklenmedik bir yakınlaşma, herkesin dengesini yeniden değiştirecektir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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