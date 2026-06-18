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Muhtemel Aşk konusu ve oyuncu kadrosu | Muhtemel Aşk konusu nedir, ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 09:30
Muhtemel Aşk konusu ve oyuncu kadrosu | Muhtemel Aşk konusu nedir, ne zaman başlıyor?
Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizi, kariyerine odaklanan Defne'nin hayatına giren iki farklı adamla değişen yaşamını konu alıyor. Yayınlanan tanıtımlarla dikkat çeken yapımın hikayesi ve oyuncu kadrosu, dizi severler tarafından araştırılıyor. İşte Muhtemel Aşk dizisinin konusu, oyuncuları ve yayın detayları.