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Giriş Tarihi: 18.06.2026 09:30

Muhtemel Aşk konusu ve oyuncu kadrosu | Muhtemel Aşk konusu nedir, ne zaman başlıyor?

Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizi, kariyerine odaklanan Defne'nin hayatına giren iki farklı adamla değişen yaşamını konu alıyor. Yayınlanan tanıtımlarla dikkat çeken yapımın hikayesi ve oyuncu kadrosu, dizi severler tarafından araştırılıyor. İşte Muhtemel Aşk dizisinin konusu, oyuncuları ve yayın detayları.

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Muhtemel Aşk konusu ve oyuncu kadrosu | Muhtemel Aşk konusu nedir, ne zaman başlıyor?

Yaz sezonunun yeni yapımları arasına katılan Muhtemel Aşk, 18 Haziran Perşembe akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, kadroda Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Feyyaz Şerifoğlu, Cansel Elçin ve Evrim Doğan gibi isimler yer alıyor. Aşk, kariyer ve ilişkiler arasındaki dengeleri merkezine alan dizinin hikayesi ile oyuncu kadrosu şimdiden merak konusu oldu. İşte Muhtemel Aşk dizisine ilişkin detaylar.

Muhtemel Aşk konusu ve oyuncu kadrosu | Muhtemel Aşk konusu nedir, ne zaman başlıyor?

MUHTEMEL AŞK KONUSU NEDİR?

Romantik komedi türündeki yapımın yayınlanan tanıtımında, ailesinin evlenmesi yönündeki baskılarıyla karşı karşıya kalan Defne'nin hayatı, Tolga'yla tanışmasıyla farklı bir yön alıyor.

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Muhtemel Aşk konusu ve oyuncu kadrosu | Muhtemel Aşk konusu nedir, ne zaman başlıyor?

Tolga'nın Defne'ye duyduğu ilgi kısa sürede dikkat çekerken, Defne beklenmedik bir şekilde bir arkadaşına yardım etmek için gittiği görüşmede Kadir'le tanışıyor. Hayatında karşılaştığı erkeklerden çok farklı biri olan Kadir, Defne'nin kendisini hiç hesap etmediği bir duygusal çekimin içinde bulmasına neden oluyor.

Muhtemel Aşk konusu ve oyuncu kadrosu | Muhtemel Aşk konusu nedir, ne zaman başlıyor?

Tanıtım Defne'nin kalbi ile mantığı arasında kalacağı sürprizlerle dolu hikâyeye dair merakı artırırken, aşkın hangi ihtimalde saklı olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor.

Muhtemel Aşk konusu ve oyuncu kadrosu | Muhtemel Aşk konusu nedir, ne zaman başlıyor?

MUHTEMEL AŞK OYUNCU KADROSU

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı "Muhtemel Aşk", sıcak anlatımı, eğlenceli dili ve romantizmi merkezine alan hikâyesiyle sezonun iddialı yapımları arasında yer almaya hazırlanıyor.

Kadrosunda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber gibi ünlü isimnler de yer alıyor.

Muhtemel Aşk konusu ve oyuncu kadrosu | Muhtemel Aşk konusu nedir, ne zaman başlıyor?

MUHTEMEL AŞK 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başarılı avukat Defne Derin, ailesinin yükünü omuzlarında taşırken bir yandan da ortağı olduğu hukuk bürosunu ayakta tutmaya çalışmaktadır. Ancak beklenmedik bir kriz, onu hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakır. Çaresiz kalan Defne, Bartıner Holding'in varisi olan okuldan arkadaşından borç isteyecektir.

Muhtemel Aşk konusu ve oyuncu kadrosu | Muhtemel Aşk konusu nedir, ne zaman başlıyor?

Defne bu kararla kendisini ait olmadığını düşündüğü bir davetin içinde bulur. O gece, yalnızca kariyerini değil, kalbini de etkileyecek karşılaşmalara sahne olacaktır. Karizmatik mimar Tolga Erez ve güçlü iş insanı Kadir Emindağ ile yolları kesişen Defne, farkında olmadan kendisini hayatını tamamen değiştirecek olayların merkezinde bulur. Attığı tek bir adım, onu geri dönüşü olmayan bir yolculuğun başlangıcına sürükleyecektir.

Muhtemel Aşk konusu ve oyuncu kadrosu | Muhtemel Aşk konusu nedir, ne zaman başlıyor?

"Muhtemel Aşk", 18 Haziran Perşembe saat 20.00'de ilk bölümüyle Show TV'de!

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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