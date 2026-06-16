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Giriş Tarihi: 16.06.2026 09:29

MUHTEMEL AŞK KONUSU VE OYUNCULARI : Show Tv'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk ne zaman başlıyor?

Show Tv'nin merakla beklenen dizisi Muhtemel Aşk için geri sayım başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve romantik hikayesiyle dikkat çeken yapımın oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk ne zaman başlayacak, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Show Tv'nin yeni dizisinin detayları...

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MUHTEMEL AŞK KONUSU VE OYUNCULARI : Show Tv’nin yeni dizisi Muhtemel Aşk ne zaman başlıyor?

Yeni sezonda başlayacak olan romantik komedi türündeki Muhtemel Aşk, yayımlanan tanıtımlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizinin merkezinde aşk hikayesi ve karakterler arasındaki karmaşık ilişkiler yer alıyor. Romantik dizinin başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu paylaşıyor.

MUHTEMEL AŞK KONUSU VE OYUNCULARI : Show Tv’nin yeni dizisi Muhtemel Aşk ne zaman başlıyor?

MUHTEŞEM AŞK OYUNCULARI KİMDİR ?

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Muhtemel Aşk'ın kadrosunda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber yer alıyor.

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MUHTEMEL AŞK KONUSU VE OYUNCULARI : Show Tv’nin yeni dizisi Muhtemel Aşk ne zaman başlıyor?

YENİ DİZİ MUHTEMEL AŞK'IN KONUSU

30'lu yaşlarında, kariyer basamaklarını kendi emeğiyle tırmanan Defne, annesinin ona öğrettiği gibi hayatını hep kendi ayakları üzerinde kurmuştur. Güçlü, kontrollü ve alıştığı düzenden vazgeçmeyen Defne, bir gün aslında ne kadar yorulduğunu ve yalnızlaştığını fark eder. Belki de artık hayatında ilk kez gerçekten âşık olmanın zamanı gelmiştir. Ancak karşısına çıkan iki adam, her şeyi altüst edecektir.

MUHTEMEL AŞK KONUSU VE OYUNCULARI : Show Tv’nin yeni dizisi Muhtemel Aşk ne zaman başlıyor?

Kadir'in doğrudan ve sarsıcı tavrı ile Tolga'nın dengeleri değiştiren oyunları arasında kalan Defne için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yanlış anlaşılmalar, kıskançlıklar, meydan okumalar ve kaçtıkça büyüyen bir çekim; izleyiciyi tutkulu bir aşk hikâyesinin içine çekecek.

MUHTEMEL AŞK KONUSU VE OYUNCULARI : Show Tv’nin yeni dizisi Muhtemel Aşk ne zaman başlıyor?

MUHTEMEL AŞK NE ZAMAN BAŞLAYACAK ?

Merakla beklenen Muhteşem Aşk dizisi 18 Haziran Perşembe saat 20.00'da ekranlara geliyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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