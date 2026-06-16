MUHTEMEL AŞK KONUSU VE OYUNCULARI : Show Tv’nin yeni dizisi Muhtemel Aşk ne zaman başlıyor?

YENİ DİZİ MUHTEMEL AŞK'IN KONUSU

30'lu yaşlarında, kariyer basamaklarını kendi emeğiyle tırmanan Defne, annesinin ona öğrettiği gibi hayatını hep kendi ayakları üzerinde kurmuştur. Güçlü, kontrollü ve alıştığı düzenden vazgeçmeyen Defne, bir gün aslında ne kadar yorulduğunu ve yalnızlaştığını fark eder. Belki de artık hayatında ilk kez gerçekten âşık olmanın zamanı gelmiştir. Ancak karşısına çıkan iki adam, her şeyi altüst edecektir.