Muhtemel Aşk 4.bölüm fragmanı bekleniyor: Show TV Muhtemel Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadir ile Tolga arasındaki düşmanlık her şeyi riske atarken, Levent bu düşmanlığın ardındaki gerçeği ortaya çıkarması için Defne'yi görevlendirir. Bir yandan iki adamın geçmişini çözmeye çalışan Defne'nin yaşayacağı beklenmedik bir yakınlaşma, herkesin dengesini yeniden değiştirecektir.