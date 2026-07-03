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Giriş Tarihi: 03.07.2026 01:24

Muhtemel Aşk 4.bölüm fragmanı bekleniyor: Show TV Muhtemel Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk, ekran yolculuğuna 4. bölümüyle devam ediyor. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı yapım, yayınlanan bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölüm sonrası izleyiciler, Muhtemel Aşk 4. bölüm fragmanına dair gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

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Muhtemel Aşk 4.bölüm fragmanı bekleniyor: Show TV Muhtemel Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin dizisi Muhtemel Aşk, 4. bölüm fragmanıyla gündemde yer aldı. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı yapımda Defne'nin hayatında yaşanan gelişmeler ve ilişkilerdeki değişimler öne çıkıyor.

Muhtemel Aşk 4.bölüm fragmanı bekleniyor: Show TV Muhtemel Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUHTEMEL AŞK 4.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Muhtemel Aşk dizisi ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Diziye dair bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/muhtemel-ask/3072

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Muhtemel Aşk 4.bölüm fragmanı bekleniyor: Show TV Muhtemel Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUHTEMEL AŞK 3. BÖLÜM ÖZETİ:

Defne'nin yaşayacağı beklenmedik bir yakınlaşma, herkesin dengesini yeniden değiştirecektir.
Kadir'in boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenen Defne, büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak ondan uzak durmaya karar verir. Ancak Bartıner Holding'deki dev proje yüzünden, Defne, Kadir ve Tolga aynı masada buluşmak zorundadır.

Muhtemel Aşk 4.bölüm fragmanı bekleniyor: Show TV Muhtemel Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kadir ile Tolga arasındaki düşmanlık her şeyi riske atarken, Levent bu düşmanlığın ardındaki gerçeği ortaya çıkarması için Defne'yi görevlendirir. Bir yandan iki adamın geçmişini çözmeye çalışan Defne'nin yaşayacağı beklenmedik bir yakınlaşma, herkesin dengesini yeniden değiştirecektir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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