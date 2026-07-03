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Muhtemel Aşk 4.bölüm fragmanı bekleniyor: Show TV Muhtemel Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 01:24
Muhtemel Aşk 4.bölüm fragmanı bekleniyor: Show TV Muhtemel Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show TV'nin yeni dizisi Muhtemel Aşk, ekran yolculuğuna 4. bölümüyle devam ediyor. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı yapım, yayınlanan bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölüm sonrası izleyiciler, Muhtemel Aşk 4. bölüm fragmanına dair gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.