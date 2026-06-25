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Giriş Tarihi: 25.06.2026 19:28

Muhtemel Aşk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Show TV ile Muhtemel Aşk 2.bölümü izle

Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan yaz dizisi Muhtemel Aşk, bu akşam yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide, ilk bölümün ardından yaşanacak gelişmeler takip ediliyor. "Muhtemel Aşk 2. bölüm izle, son bölüm tek parça izle" araması ile tüm detaylar ön plana çıktı.

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Muhtemel Aşk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Show TV ile Muhtemel Aşk 2.bölümü izle

Muhtemel Aşk, 25 Haziran 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de 2. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, kariyerine odaklanan Defne'nin hayatına giren iki farklı adamla yaşadığı değişim ekrana taşınıyor. Yeni bölümü izlemek isteyen dizi severler tarafından "Muhtemel Aşk 2. bölüm izle" ekranı araştırılıyor.

Muhtemel Aşk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Show TV ile Muhtemel Aşk 2.bölümü izle

MUHTEMEL AŞK 2.BÖLÜM İZLE

Muhtemel Aşk dizisi ikinci bölümüyle ekranlara geliyor. Diziye dair bölümlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/muhtemel-ask/3072

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Muhtemel Aşk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Show TV ile Muhtemel Aşk 2.bölümü izle

MUHTEMEL AŞK 2.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Defne'nin önünde neredeyse imkânsız bir görev vardır: Birbirine tahammül bile edemeyen Kadir ve Tolga'yı aynı projede buluşturmak.

Defne, bir anlık panikle söylediği yalanın bedelini ödemeye başlar. Şimdi önünde neredeyse imkânsız bir görev vardır: Birbirine tahammül bile edemeyen Kadir ve Tolga'yı aynı projede buluşturmak. Kadir'i ikna etmek için peşinden çiftliğine kadar giden Defne, onun hiç bilmediği yönleriyle karşılaşır. Tolga ise Defne'ye yakınlaşmak için her fırsatı değerlendirmektedir. Ancak Defne'nin hayatındaki asıl sorun aşk değil, kapıya dayanan borçlar ve dağılmak üzere olan hukuk bürosudur. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda beklenmedik bir gelişme Defne'ye yeniden umut verir. Fakat gecenin sonunda karşısına çıkan sürpriz, yalnızca planlarını değil, kalbini de altüst edecektir.

Muhtemel Aşk yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Show TV ile Muhtemel Aşk 2.bölümü izle

MUHTEMEL AŞK 1.BÖLÜM ÖZETİ

Başarılı avukat Defne Derin, ailesinin yükünü omuzlarında taşırken bir yandan da ortağı olduğu hukuk bürosunu ayakta tutmaya çalışmaktadır. Ancak beklenmedik bir kriz, onu hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakır.

Çaresiz kalan Defne, Bartıner Holding'in varisi olan okuldan arkadaşından borç isteyecektir. Defne bu kararla kendisini ait olmadığını düşündüğü bir davetin içinde bulur. O gece, yalnızca kariyerini değil, kalbini de etkileyecek karşılaşmalara sahne olacaktır. Karizmatik mimar Tolga Erez ve güçlü iş insanı Kadir Emindağ ile yolları kesişen Defne, farkında olmadan kendisini hayatını tamamen değiştirecek olayların merkezinde bulur. Attığı tek bir adım, onu geri dönüşü olmayan bir yolculuğun başlangıcına sürükleyecektir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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