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Haberler FotoHaber Mümtehine Suresi Okunuşu - Mümtehine Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri
Giriş Tarihi: 05.05.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 10:12

Mümtehine Suresi Okunuşu - Mümtehine Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Mümtehine Suresi Kur'an-Kerim'in en önemli sureleri arasında yer alır. Bu bakımdan Mümtehine Suresi Arapça yazılışı ve okunuşu büyük bir dikkat gerektirir. Bununla birlikte ne anlattığını en iyi şekilde kavrayabilmek adına mutlaka Mümtehine Suresi Türkçe anlamı da bilinmelidir. Günümüzde birçok Müslüman'ın okuduğu Mümtehine Suresi meali ve tefsiri en dikkatli yapılan surelerden biridir. Kur'an-ı Kerim'in 60. Suresi olarak İslam dininde oldukça önemli bir suredir. Toplamda 13 ayetten oluşan sure Müslümanlara çok önemli bilgiler aktarır.

Mümtehine Suresi Okunuşu - Mümtehine Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Mümtehine Suresi Medine'de indirildiği düşünülen bir suredir. Bu süre ismini ise 10. Ayet içerisinde yer alan Mümtehine kelimesinden almaktadır. Mümtehine kelimesi ise "imtihan edilen kadınlar" anlamını taşır. Surede Müslümanlara düşmanlık eden kişilerle dostluk kurulmaması üzerinde durulur. Aynı zamanda düşman olmayan gayrimüslimlerle dostluk kurulmasında bir sakınca olmadığı da belirtilir. Mümtehine Suresi okunuşu sırasında kişilerin okunma kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Özellikle Mümtehine Suresi Arapça yazılışı bazılarına göre zor olduğundan okunması da zor olabilir. Böyle zamanlarda Arapça okumasını bilmeyenler Mümtehine Suresi Türkçe anlamı okuyarak da dua edebilirler. Mümtehine Suresi meali ve tefsiri birçok önemli konudan bahseder. Bu nedenle Mümtehine Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali ve tefsiri hakkında her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.

Mümtehine Suresi Okunuşu - Mümtehine Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Mümtehine Suresi Arapça Yazılışı

Mümtehine Suresi Müslümanlara dostluk etmemek gerektiği üzerinde durur. Fakat dost olan ancak Müslüman olmayan gayrimüslimlerle dost olmakta bir sakınca olmadığı da belirtilmiştir. Mümtehine Suresinin Arapça olarak okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim

1.Ya eyyuhelleziyne amenu la tettehızu 'aduvviy ve 'aduvvekum evliyae tulkune ileyhim bilmeveddeti ve kad keferu bima caekum minelhakkı yuhricunerresule ve iyyakum en tu'minu billahi rabbikum in kuntum harectum cihaden fiy sebiyliy vebtiğae merdatiy tusirrune ileyhim bilmeveddeti ve ene a'lemu bima ahfeytum ve ma a'lentum ve men yef'alhu minkum fekad dalle sevaessebiyli.

2.İn yeskafukum yekunu lekum a'daen ve yebsutu ileykum eydiyehum ve elsinetehum bissui ve veddu lev tekfurune.

3.Len tenfe'akum erhamukum ve la evladukum yevmelkıyameti yefsılu beynekum vallahu bima ta'melune basıyrun.

4.Kad kanet lekum usvetun hasenetun fiy ibrahiyme velleziyne me'ahu iz kalu likavmihim inna bureau minkum ve mimma ta'budune min dunillahi keferna bikum ve beda beynena ve beynekumul'adavetu velbağdau illa kavle ibrahiyme liebiyhi leestağfirenne leke ve ma emliku leke minallahi min şey'in rabbena 'aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykelmesıyru.

5.Rabbena la tec'alna fitneten lilleziyne keferu vağfir lena rabbena inneke entel'azizül hakim.

6.Lekad kane lekum fiyhim usvetun hasenetun limen kane yercullahe velyevmel'ahıre ve men yetevelle feinnallahe huvelğaniyyulhamiydu.

7.'Asallahu en yec'ale beynekum ve beynelleziyne 'adeytum minhum meveddeten vallahu kadiyrun vallahu ğafurun rahıymun.

8.La yenhakumullahu 'anilleziyne lem yukatilukum fiyddiyni ve lem yuhricukum min diyarikum en teberruhum ve tuksitu ileyhim innallahe yuhıbbulmuksitıyne.

9.İnnema yenhakumullahu 'anilleziyne katelukum fiydiyni ve ahrecukum min duyarikum ve zaheru 'ala ıhracikum en tevellevhum ve men yetevellehum feulaike humuzzalimune.

10.Ya eyyuhelleziyne amenu iza caekumulmu'minatu muha ciratin femtehınuhunne allahu a'lemu biiymanihinne fein 'alimtumuhunne mu'minatin fela terci'uhunne ilelkuffari la hunne hıllun lehum ve la hum yehıllune lehunne ve atuhum ma enfeku ve la cunaha 'aleykum en tenkıhuhunne iza ateytumuhunne ucurehunne ve la tumsiku bi'ısamilkevafiri ves'elu ma enfaktum velyes&elu ma enfeku zalikum hukmullahi yahkumu beynekum vallahu 'aliymun hakuymun.

11.Ve in fatekum şey'un min ezvacikum ilelkuffari fe'akabtum featulleziyne zehebet ezvacuhum misle ma enfeku vettekullahelleziy entum bihi mu'minune.

12.Ya eyyuhennebiyyu iza caekelmu'minatu yubayı'neke ala en la yuşrikne billahi şey'en ve la yesrıkne ve la yezniyne ve la yaktulne evladehunne ve la yet'tiyne bibuhtanin yefteriynehu beyne eydiyhinne ve erculihinne ve la ya'sıyneke fiy ma'rufin febayı'hunne vestağfir lehunnallahe innallahe ğafurun rahıymun.

13.Ya eyyuhelleziyne amenu la tetevellev kavmen ğadıballahu 'aleyhim kad yesiu minel'ahıreti kema yeiselkuffaru min ashabilkuburi.

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Mümtehine Suresi Okunuşu - Mümtehine Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Mümtehine Suresi Türkçe Anlamı

Mümtehine Suresinin Türkçe anlamı da yine kişiler tarafından mutlaka okunması gerekir. Bu şekilde surenin sizlere vermek istediği bilgileri çok daha iyi bir şekilde kavramanız mümkün olabilir. Türkçe anlamı ise şu şekildedir:

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

1.Ey İman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkâr ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resûlü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız (böyle yapmayın). Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır.

2.Şâyet onlar sizi ele geçirirlerse, size düşman olurlar, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler

3.Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

4.İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, "Biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar, sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir" demişlerdi. Yalnız İbrahim'in, babasına, "Senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez" sözü başka. Onlar şöyle dediler: "Ey Rabbimiz! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır."

5."Ey Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin."

6.Andolsun, onlarda (İbrahim ve beraberindekilerde) sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki, Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır.

7.Ola ki Allah sizinle, içlerinden düşman olduğunuz kimseler arasına bir sevgi (ve yakınlık) koyar. Allah hakkıyla gücü yetendir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

8.Allah sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah âdil davrananları sever.

9.Allah, sizi ancak, sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

10.Ey iman edenler! Mü'min kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde, onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız, onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kafirlere helal değillerdir. Kafirler de Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara (kocalarına geri) verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde, bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın. (Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır.) Onlara harcadığınız mehri, (evlendikleri kafir kocalarından) isteyin. Kafirler de (İslâm'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına) harcamış oldukları mehri (sizden) istesinler. Bu, Allah'ın hükmüdür. O, aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

11.Eğer eşlerinizden biri kafirlere kaçar4 ve siz de onlarla çarpışıp ganimet alırsanız eşleri gidenlere sarf ettikleri (mehir) kadarını verin ve inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının.

12.Ey Peygamber! Mü'min kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek,5 hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

13.Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş6 bir toplumu dost edinmeyin.

Mümtehine Suresi Okunuşu - Mümtehine Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Mümtehine Suresi Meali ve Tefsiri

13 ayetten oluşan Mümtehine Suresi Medine döneminde inmiştir. Mushaftaki sıralaması 60. Sıradır. Ancak iniş sırasında göre 91. Sure olarak bilinir. Bu süre Ahzab suresinden sonra inmiştir. Nisa suresinden de önce inmiştir. Mümtehine suresi Allah'a ve müminlere karşı düşmanlıklarını açıkça ortaya koyan kişilerle kesinlikle dostlu kurulmaması gerektiği üzerinde durmaktadır.

Bu kişilerle mümin olan kişilerin aralarında bir duygusal bağ bulunsa bile Müslümanların mutlaka onlarla ilişkilerinde daima çok dikkatli olmaları gerektiği üzerinde durur. Ancak Müslümanlara karşı herhangi bir düşmanlık beslemeyen gayri Müslimlerle iyi ilişkiler içerisinde olunmasında da bir sakınca olmadığı belirtilmiştir. Tevhid mücadelesi sırasında Hz. İbrahim ile onun izinden kişilerin iyi bir örnek olduğu da yine sure içerisinde geniş yer bulmuştur. Hudeybiye Barış Antlaşması neticesinde ortaya çıkan birtakım gelişmelerin de kapsamında inkarcı olanlardan kaçarak gelen kadınlarla ilgili hükümlere de değinilmiştir. Kur'an nazarında kadının bulunduğu konuma oldukça iyi bir şekilde ışık tutulmuştur.

Kısacası Mümtehine Suresinin en temel konusunu Cahiliye döneminde yaşayan ve aynı toplumu paylaşan insanlar oluşturur. Bu insanlar ise Müslüman olanlar ile olmayanlar olarak ayrıma tabi tutulmuştur. Müslüman olmayanların genel tavırları üzerinde durulan bir suredir. Surenin muhtevası üç farklı bölümde ele alınır. İlk bölümde Müslümanlardan İslam'a karşı direnen ve düşmanlık besleyen kişilerle herhangi bir yakınlık kurulmamasıdır.

Surenin ikinci kısmında Medine'de yaşayan toplumun siyasi varlığının kabul edildiği Hudeybiye Antlaşması'na değinilmiştir. Bu antlaşma sonrasında çıkan olaylar detaylı olarak ele alınmıştır. Özellikle bu antlaşma sonrasında Mekke'den Medine'ye gelen ve Müslüman olduğunu söyleyen kadınlarla yine Mekke'ye kaçan kafir kadınlar hakkında bahsedilmiştir.

Surenin üçüncü bölümünün ise Mekke'nin fethi sırasında nazil olduğu rivayet edilmiştir. Bu bölüm ise 7. Ayet içerisinde de belirtilen sevgi ve barış dönemine işaret eder. 1. Ayet Resulullah'a peygamber ve devlet başkanı olarak biat etmek isteyen kişilere verile şartlardan bahsedilir. Aynı zamanda Allah'tan af dilenmesi gerektiği üzerinde durulur.

Mümtehine Suresi Okunuşu - Mümtehine Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Mümtehine Suresi Faziletleri

Mümtehine Suresi fazileti en fazla olan surelerdendir. Bu sureyi okuyan erkek ve kadın tüm müminlerin kıyamet gününde ateşten korunacağı bildirilmiştir. Aynı zamanda bu sureyi devamlı olarak okuyarak kendine alışkanlık yapan kişiler kalbinde bozgunculuk ve nefret gibi duygulardan Allah'ın yardımı ile arını. Mümtehine suresini devamlı bir şekilde okumak kişilerin haramdan uzak kalmasını da sağlar. Bu sure aynı zamanda borçlu olan kişiler var ise onlara Allah tarafından bir ödeme kolaylığı da verilir.

Mümtehine Suresini okumak kişilerin borcundan kısa sürede kurtulmasına yardımcı olur. Bu sureyi her zaman okuyan kişi ani ölümlerden ve belalardan korunur. Allah izni ile içinde nefret ve kin gibi duyguların tamamen yok olması sağlanır. Sureyi okuyan kişiler yaşamları boyunca her daim haramdan korunurlar.

Mümtehine Suresi Kaç Ayet?

Mümtehine Suresi 13 ayettir. Her ayeti Müslümanlara çok güzel dersler ve bilgiler sunar.

Mümtehine Suresi Kaç Sayfa?

Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan Mümtehine suresi toplamda 3 sayfadır.

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