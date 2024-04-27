Giriş Tarihi: 27.04.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
22:15
Müsavat Dervişoğlu kimdir? İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde yer aldı?
İyi Parti Kurultay'nda yapılan seçimin üçüncü turu sonucunda Müsavat Dervişoğlu İyi Parti'nin yeni genel başkanı oldu. Kurultay sonucunda Dervişoğlu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Müsavat Dervişoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte Müsavat Dervişoğlu hayatı ve siyasi kariyeri