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Haberler Fotohaber Müsavat Dervişoğlu kimdir? İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde yer aldı?
Giriş Tarihi: 27.04.2024 22:14 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 22:15

Müsavat Dervişoğlu kimdir? İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde yer aldı?

İyi Parti Kurultay'nda yapılan seçimin üçüncü turu sonucunda Müsavat Dervişoğlu İyi Parti'nin yeni genel başkanı oldu. Kurultay sonucunda Dervişoğlu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Müsavat Dervişoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkan adayı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte Müsavat Dervişoğlu hayatı ve siyasi kariyeri

Müsavat Dervişoğlu kimdir? İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde yer aldı?

Müsavat Dervişoğlu İyi Parti'ye ilişkin basında yer alan son dakika haberleri sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İyi Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu. Birçok kişi arama motorlarında İyi Parti genel başkanı Müsavat Dervişoğlu hakkında sorgulama yapıyor. İşte detaylar...

Müsavat Dervişoğlu kimdir? İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde yer aldı?

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU KİMDİR?

Müsavat Dervişoğlu 1960 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Müsavat Dervişoğlu, ilk ve ortaokulu Fatsa'da, liseyi Samsun'da bitirdi. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.

1991 yılından itibaren İzmir'de ticaretle uğraştı ve birçok firmada üst düzey yöneticilik yaptı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

27. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve TBMM Millî Savunma Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili oldu.

Evli ve 1 çocuk babası olan Müsavat Dervişoğlu 27 Nisan 2024 tarihinde İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçildi.

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Müsavat Dervişoğlu kimdir? İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde yer aldı?

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU, İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI OLDU

İyi Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.

Dervişoğlu'nun yeni genel başkan seçilmesi üzerine paylaşım yapan Meral Akşener, "5. Olağanüstü Kurultayımızda İYİ Parti Genel Başkanı olarak seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.

Müsavat Dervişoğlu kimdir? İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde yer aldı?

SEÇİM ÜÇ TURDA GERÇEKLEŞTİ!

Kurultayda genel başkan adaylarından hiçbiri ilk tur oylamada gerekli olan salt çoğunluğu sağlayamadı.

İlk tur oylamasında sonuçlar şu şekilde oldu:

Koray Aydın: 472 oy

Müsavat Dervişoğlu: 378 oy

Tolga Akalın: 319 oy

Günay Kodaz: 2 oy.

Müsavat Dervişoğlu kimdir? İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde yer aldı?

İKİNCİ TURDA DA KAZANAN YOK

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında, ikinci turda Tolga Akalın ve Günay Kodaz adaylıktan çekildi. Genel başkan adaylarından hiçbiri 2. oylamada da gerekli olan salt çoğunluğu sağlayamadı.

Adayların oyları ikinci turda şu şekilde oldu:

Müsavat Dervişoğlu: 570 oy.

Koray Aydın: 565 oy.

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