AK Parti Aydın Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Mustafa Savaş’ın hayatı ve kariyeri

Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, bankanın yeniden yapılanmasında ve bankanın ilk halka arzında aktif olarak görev aldı. Ayrıca, 2009 yılında yaşanan Dünya Finansal Krizinde Halk Bankasına kredi borcu olan reel sektörün rahat bir nefes alması için "Borç Yapılandırma Programı'nı" uygulamaya koydu. Halk Sigorta, Halk Yatırım, Halk Emeklilik, Bankalar arası Kart Merkezi ve Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

26.Dönem Milletvekili, MKYK Üyeliği yanında AK Parti Genel Merkezi'nde Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 27.Dönem Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı yaptı.