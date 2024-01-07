Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
15:44
AK Parti Aydın Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Mustafa Savaş’ın hayatı ve kariyeri
Mustafa Savaş'ın hayatı ve siyasi kariyerine ilişkin bilgiler merak ediliyor. 1965 yılında Aydın'ın Çine ilçesinde doğan Mustafa Savaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini tamamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 26, 27, 28. Dönem Aydın Milletvekili olan Mustafa Savaş, evli ve 2 çocuk babasıdır. Peki, Mustafa Savaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi görevlerde yer aldı? İşte Mustafa Savaş'ın hayatı...