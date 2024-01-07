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Haberler Fotohaber AK Parti Aydın Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Mustafa Savaş’ın hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 15:44

AK Parti Aydın Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Mustafa Savaş’ın hayatı ve kariyeri

Mustafa Savaş'ın hayatı ve siyasi kariyerine ilişkin bilgiler merak ediliyor. 1965 yılında Aydın'ın Çine ilçesinde doğan Mustafa Savaş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini tamamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 26, 27, 28. Dönem Aydın Milletvekili olan Mustafa Savaş, evli ve 2 çocuk babasıdır. Peki, Mustafa Savaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve hangi görevlerde yer aldı? İşte Mustafa Savaş'ın hayatı...

AK Parti Aydın Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Mustafa Savaş’ın hayatı ve kariyeri

31 Mart yerel seçimlerinde, AK Parti Aydın Belediye Başkan adayı olan Mustafa Savaş'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Savaş, İzmir Atatürk Fen Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini başarıyla tamamladı. Banka yöneticiliği de yapan Mustafa Savaş 2014 yılından itibaren siyasete ağırlık verdi. İşte Mustafa Savaş'ın hayatı, kariyeri ve siyasi geçmişi

AK Parti Aydın Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Mustafa Savaş’ın hayatı ve kariyeri

MUSTAFA SAVAŞ HAYATI

1965 yılında Aydın'ın Çine ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

Müfettiş Yardımcısı olarak Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğünde çalışma hayatına başladı. Halk Bankasında Müfettişlik, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı ve 2002-2015 yılları arasında Kredi, Bütçe, Mevduat ve Risk Yönetimi alanlarında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

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AK Parti Aydın Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Mustafa Savaş’ın hayatı ve kariyeri

Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, bankanın yeniden yapılanmasında ve bankanın ilk halka arzında aktif olarak görev aldı. Ayrıca, 2009 yılında yaşanan Dünya Finansal Krizinde Halk Bankasına kredi borcu olan reel sektörün rahat bir nefes alması için "Borç Yapılandırma Programı'nı" uygulamaya koydu. Halk Sigorta, Halk Yatırım, Halk Emeklilik, Bankalar arası Kart Merkezi ve Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Halk Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

26.Dönem Milletvekili, MKYK Üyeliği yanında AK Parti Genel Merkezi'nde Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 27.Dönem Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığı yaptı.

AK Parti Aydın Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde yer aldı? Mustafa Savaş’ın hayatı ve kariyeri

27.Dönem'de Genel Kurul'da kabul edilen 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması hakkında Kanun Teklifini, 7222 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ve 7434 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 3 farklı Kanun Teklifini TBMM'ye sundu. 28. Dönem Aydın Milletvekili Savaş, TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanlığına tekrar seçilerek görevine devam etmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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