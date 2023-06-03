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Haberler Fotohaber Mustafa Şentop kimdir? Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 17:28

Mustafa Şentop kimdir? Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Şentop hayatı, kariyeri ve biyografisi ile araştırılıyor. 1968 tarihinde dünyaya gelen Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 24 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen Şentop, TBMM'nin 29. Başkanı oldu. 7 Temmuz 2020 tarihinde yeniden TBMM Başkanı seçilen Şentop, başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti. Peki, Mustafa Şentop kimdir? Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte hakkında merak edilenler…

Mustafa Şentop kimdir? Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları yanıt arıyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Şentop, Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Şentop, 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi ve Marmara Üniversitesi'nde çeşitli idari görevlerde bulundu. Peki, Mustafa Şentop kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Mustafa Şentop hayatı ve kariyeri…

Mustafa Şentop kimdir? Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

MUSTAFS ŞENTOP KİMDİR?

Mustafa Şentop, 6 Ağustos 1968 tarihinde Tekirdağ'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu.

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Mustafa Şentop kimdir? Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yapan Prof. Dr. Şentop, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü.

Prof. Dr. Şentop, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Mustafa Şentop kimdir? Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

24, 25 ve 26. Dönemde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği görevini yürüttü. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK Parti'yi temsilen görev aldı.26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 27. Dönemde AK Parti Tekirdağ Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Aynı dönemde TBMM Başkanvekili olarak görev yapmakta iken 24 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29. Başkanı oldu. 7 Temmuz 2020 tarihinde yeniden TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Başkanı Şentop, iyi düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Mustafa Şentop kimdir? Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
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