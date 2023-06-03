Mustafa Şentop hayatı, kariyeri ve biyografisi ile araştırılıyor. 1968 tarihinde dünyaya gelen Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 24 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen Şentop, TBMM'nin 29. Başkanı oldu. 7 Temmuz 2020 tarihinde yeniden TBMM Başkanı seçilen Şentop, başkanlık görevini Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'ye geçici olarak devretti. Peki, Mustafa Şentop kimdir? Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte hakkında merak edilenler…