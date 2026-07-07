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Giriş Tarihi: 07.07.2026 09:01 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 09:06

NATO üyesi ülkeler 2026: NATO nedir, açılımı ne demek, Türkiye ne zaman üye oldu?

Ankara'da yapılacak kritik NATO zirvesiyle birlikte küresel güvenlik mimarisi yeniden şekillenirken, dünya genelinde milyonlarca kullanıcı NATO üyesi ülkeler listesini arama motorlarında sorgulamaya başladı. İttifakın geleceğinin ve yeni stratejik adımlarının masaya yatırılacağı bu tarihi günde, güncel müttefiklerin tam listesi en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Peki, NATO nedir, açılımı ne demek, Türkiye ne zaman üye oldu?

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NATO üyesi ülkeler 2026: NATO nedir, açılımı ne demek, Türkiye ne zaman üye oldu?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, uluslararası güvenliği sağlamak amacıyla her geçen dönem sınırlarını genişletmeye devam ediyor. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. Liderler Zirvesi küresel diplomasi trafiğini hızlandırırken savunma paktına dahil olan devletlerin güncel sayısı ve en son katılan üyelerin hangileri olduğu stratejik bir önem taşıyor. NATO ülkeleri bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor.

NATO üyesi ülkeler 2026: NATO nedir, açılımı ne demek, Türkiye ne zaman üye oldu?

NATO NEDİR, KAÇ ÜLKEDEN OLUŞUYOR?

1949 yılında 12 kurucu ülkenin imzasıyla Washington'da temelleri atılan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), jeopolitik krizlerin ve genişleme hamlelerinin ardından günümüz itibarıyla toplam 32 üye ülkeden oluşmaktadır.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), II. Dünya Savaşı'nın ardından Washington Antlaşması'nı imzalamasıyla kurulan uluslararası askeri ve siyasi bir ittifaktır. Temel amacı, üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini siyasi ve askeri yollarla garanti altına almaktır.

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NATO üyesi ülkeler 2026: NATO nedir, açılımı ne demek, Türkiye ne zaman üye oldu?

NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİDİR?

İttifaka dahil olan 32 ülke, kuruluş yılı olan 1949'dan bu yana farklı genişleme dalgalarıyla sisteme entegre olmuştur. Kronolojik ve alfabetik olarak güncel müttefik blok şu devletlerden meydana gelmektedir:

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadağ, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan.

NATO üyesi ülkeler 2026: NATO nedir, açılımı ne demek, Türkiye ne zaman üye oldu?

TÜRKİYE NATO'YA NE ZAMAN KATILDI?

Türkiye, ikinci genişleme dalgası kapsamında 18 Şubat 1952 tarihinde komşusu Yunanistan ile birlikte NATO'ya resmen üye olmuştur.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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