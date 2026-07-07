NATO üyesi ülkeler 2026: NATO nedir, açılımı ne demek, Türkiye ne zaman üye oldu?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, uluslararası güvenliği sağlamak amacıyla her geçen dönem sınırlarını genişletmeye devam ediyor. Başkent Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. Liderler Zirvesi küresel diplomasi trafiğini hızlandırırken savunma paktına dahil olan devletlerin güncel sayısı ve en son katılan üyelerin hangileri olduğu stratejik bir önem taşıyor. NATO ülkeleri bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor.