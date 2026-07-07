NATO üyesi ülkeler 2026: NATO nedir, açılımı ne demek, Türkiye ne zaman üye oldu?

NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİDİR?
İttifaka dahil olan 32 ülke, kuruluş yılı olan 1949'dan bu yana farklı genişleme dalgalarıyla sisteme entegre olmuştur. Kronolojik ve alfabetik olarak güncel müttefik blok şu devletlerden meydana gelmektedir:
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadağ, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan.