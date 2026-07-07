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NATO ZİRVE PROGRAMI 2026: NATO Zirvesi ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 07:40
NATO ZİRVE PROGRAMI 2026: NATO Zirvesi ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek?
Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi için hazırlıklar tamamlanırken, toplantının son dönemlerin en önemli buluşmalarından biri olması bekleniyor. Zirve kapsamında çok sayıda ülkenin lideri ile üst düzey yetkililer başkentte bir araya gelecek. Küresel kamuoyunun yakından takip edeceği zirvede ele alınacak başlıklar ve program detayları merak konusu oldu.