NATO ZİRVE PROGRAMI 2026: NATO Zirvesi ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek?

AY YILDIZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR: Saat 17.00'de NATO Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) kapsamında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanlarıyla Beştepe'de bir araya gelecek. Saat 17.30'da Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi'nde Türkiye'nin ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyona Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore savunma bakanları katılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RESEPSİYON: Salı günü saat 18.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği verilecek. Davetliler arasında Güney Kore Cumhurbaşkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı da yer alacak.