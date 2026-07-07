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Giriş Tarihi: 07.07.2026 07:40

NATO ZİRVE PROGRAMI 2026: NATO Zirvesi ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek?

Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi için hazırlıklar tamamlanırken, toplantının son dönemlerin en önemli buluşmalarından biri olması bekleniyor. Zirve kapsamında çok sayıda ülkenin lideri ile üst düzey yetkililer başkentte bir araya gelecek. Küresel kamuoyunun yakından takip edeceği zirvede ele alınacak başlıklar ve program detayları merak konusu oldu.

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NATO ZİRVE PROGRAMI 2026: NATO Zirvesi ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek?

Dünya gündemindeki 2026 NATO Ankara Zirvesi için geri sayım başladı. NATO liderleri, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da bir araya gelerek ittifakın geleceği ve küresel gelişmeleri değerlendirecek. Zirve kapsamında liderlerin programı ve güvenlik hazırlıkları da yakından takip ediliyor.

NATO ZİRVE PROGRAMI 2026: NATO Zirvesi ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek?

2026 NATO ZİRVESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 NATO Zirvesi, 7 Temmuz 2026 Salı günü Ankara'da başlayacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan liderler toplantısı, iki gün sürecek ve 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü yayımlanacak ortak bildiriyle tamamlanacak.

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NATO ZİRVE PROGRAMI 2026: NATO Zirvesi ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek?

NATO ZİRVESİ PRGRAMI BELLİ OLDU!

Ankara'da 6-8 Temmuz'daki 36. NATO Zirvesi'nin programı netleşti.

RUTTE STARTI VERECEK: Zirve programı, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 16.45'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Uluslararası Medya Merkezi'nde düzenleyeceği zirve öncesi basın toplantısıyla başlayacak.

SAVUNMA FORUMU SALI: 7 Temmuz Salı günü saat 10.00'da NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında NATO, müttefik ülkeler ve savunma sanayii temsilcileri üst düzey duyurular yapacak. Saat 12.45'te Mark Rutte, ATO Congresium'da düzenlenecek NATO Savunma Sanayii Forumu'nun açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı ile birlikte gerçekleştirecek. Saat 14.00'te ise Mark Rutte ile Ukrayna Cumhurbaşkanı ortak basın açıklaması yapacak.

NATO ZİRVE PROGRAMI 2026: NATO Zirvesi ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek?

AY YILDIZ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR: Saat 17.00'de NATO Dışişleri Bakanları, İstanbul İşbirliği Girişimi (ICI) kapsamında Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanlarıyla Beştepe'de bir araya gelecek. Saat 17.30'da Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi'nde Türkiye'nin ev sahipliğinde savunma bakanları için resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyona Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore savunma bakanları katılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RESEPSİYON: Salı günü saat 18.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna resepsiyon ve akşam yemeği verilecek. Davetliler arasında Güney Kore Cumhurbaşkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı, Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı da yer alacak.

NATO ZİRVE PROGRAMI 2026: NATO Zirvesi ne zaman başlayacak ve bitecek, kaç gün sürecek?

SAVUNMA VE DIŞİŞLERİ BAKANLARI MESAİDE: Yine salı günü saat 19.45'te NATO-Ukrayna Konseyi Dışişleri Bakanları Çalışma Yemeği gerçekleştirilecek. Saat 20.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Çalışma Yemeği düzenlenecek.

BÜYÜK TOPLANTI ÇARŞAMBA GÜNÜ

8 Temmuz Çarşamba 10.45'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mark Rutte, müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını resmi törenle karşılayacak. Saat 11.00'de liderlerin aile fotoğrafı çekilecek. Saat 11.15'te ise Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı başlayacak. NATO Zirvesi, saat 15.00'te Mark Rutte'nin zirve sonrası basın toplantısıyla sona erecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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