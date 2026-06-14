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NATO ZİRVESİ 2026 TAKVİMİ: NATO Türkiye toplantısı ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 16:29
NATO ZİRVESİ 2026 TAKVİMİ: NATO Türkiye toplantısı ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?
NATO liderler zirvesi için geri sayım sürerken gözler Türkiye'de yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Uzun yıllar sonra yeniden ev sahipliği yapacak olan Türkiye, dünya siyasetinin önemli isimlerini ağırlayacak. NATO üyesi ülkelerin liderlerinin katılması beklenen zirvede güvenlik, savunma ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılım göstermesinin beklendiği zirvenin yapılacağı yer ve program detayları uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.