NATO ZİRVESİ 2026 TAKVİMİ: NATO Türkiye toplantısı ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

KİMLİK BİLDİRİMİ UYARISI YAPILDI

Güvenlik çalışmaları kapsamında liderlerin kalacağı otellerin çevresindeki işletmeler, konaklama alanları, dernekler ve yurtlar da incelemeye alındı. Emniyet birimleri tarafından ilgili işletmelere gönderilen yazılarda çalışanların ve yöneticilerin kimlik bilgilerinin polis merkezlerine eksiksiz şekilde bildirilmesi istendi. Eksik ya da yapılmayan bildirimlerde ise yasal işlem uygulanacağı belirtildi.