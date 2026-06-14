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Giriş Tarihi: 14.06.2026 16:29

NATO ZİRVESİ 2026 TAKVİMİ: NATO Türkiye toplantısı ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

NATO liderler zirvesi için geri sayım sürerken gözler Türkiye'de yapılacak kritik toplantıya çevrildi. Uzun yıllar sonra yeniden ev sahipliği yapacak olan Türkiye, dünya siyasetinin önemli isimlerini ağırlayacak. NATO üyesi ülkelerin liderlerinin katılması beklenen zirvede güvenlik, savunma ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılım göstermesinin beklendiği zirvenin yapılacağı yer ve program detayları uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.

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NATO ZİRVESİ 2026 TAKVİMİ: NATO Türkiye toplantısı ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

Türkiye, NATO'nun en önemli diplomatik buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. NATO'ya üye 32 ülkenin dışişleri bakanlarını bir araya getirecek zirve öncesinde hazırlık çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Savunma politikaları, küresel güvenlik, bölgesel krizler ve ittifakın geleceğine yönelik kritik başlıkların ele alınacağı toplantının birkaç gün sürmesi planlanıyor.

NATO ZİRVESİ 2026 TAKVİMİ: NATO Türkiye toplantısı ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

NATO ZİRVESİ 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye, NATO'nun en önemli organizasyonlarından biri olan 2026 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Küresel güvenlik gündeminin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilecek zirve, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Böylece Türkiye, 2004 yılında İstanbul'da yapılan zirvenin ardından ikinci kez NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmış olacak.

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NATO ZİRVESİ 2026 TAKVİMİ: NATO Türkiye toplantısı ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

ANKARA'DA GÜVENLİK HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI

Zirve öncesinde başkent Ankara'da kapsamlı güvenlik önlemleri devreye alınırken, liderlerin konvoy güzergâhları, toplantı alanları ve konaklama noktalarında yoğun hazırlık yürütülüyor. Emniyet birimleri tarafından kara ve hava güvenliği için özel planlamalar yapılırken, kritik bölgelerde geniş çaplı tedbirler uygulanacak.

Zirve süresince bazı yolların trafiğe kapatılması beklenirken, güvenlik gerekçesiyle belirli alanlarda toplantı, yürüyüş, gösteri ve protesto gibi etkinliklere izin verilmeyeceği bildirildi.

NATO ZİRVESİ 2026 TAKVİMİ: NATO Türkiye toplantısı ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

KİMLİK BİLDİRİMİ UYARISI YAPILDI

Güvenlik çalışmaları kapsamında liderlerin kalacağı otellerin çevresindeki işletmeler, konaklama alanları, dernekler ve yurtlar da incelemeye alındı. Emniyet birimleri tarafından ilgili işletmelere gönderilen yazılarda çalışanların ve yöneticilerin kimlik bilgilerinin polis merkezlerine eksiksiz şekilde bildirilmesi istendi. Eksik ya da yapılmayan bildirimlerde ise yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

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