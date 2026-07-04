NATO Zirvesi ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? Ankara’da 36. NATO Zirvesi için tedbirler açıklandı!

MOTOKURYE VE AĞIR VASITALAR İÇİN DÜZENLEME

Zirve tedbirleri kapsamında 6-9 Temmuz tarihleri arasında belirlenen güzergâhlar ile zirve ve konaklama alanlarının çevresi skuter ve motokurye kullanımına kapatılacak. Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların ise 5 Temmuz saat 16.00'dan 10 Temmuz saat 10.00'a kadar şehir merkezine girişine izin verilmeyecek.

Vatandaşların, yol kapanmaları ve alternatif güzergâhlara ilişkin güncel bilgileri resmî trafik haritası ile Ankara Valiliği duyurularından takip etmesi önem taşıyor.