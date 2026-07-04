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Giriş Tarihi: 04.07.2026 11:37

NATO Zirvesi ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? Ankara'da 36. NATO Zirvesi için tedbirler açıklandı!

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım başladı. İki gün sürecek zirve öncesinde başkentte güvenlik ve trafik tedbirleri duyuruldu. Peki, NATO Zirvesi ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? İşte, alınan tedbirler…

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NATO Zirvesi ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? Ankara’da 36. NATO Zirvesi için tedbirler açıklandı!

2026 NATO Zirvesi, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını Ankara'da bir araya getirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek zirve kapsamında başkentte bazı ana caddeler araç trafiğine kapatılacak. Güvenlik önlemleri çerçevesinde belirli bölgelerde araç ve kişi girişine sınırlama getirilirken, toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili de geçici kararlar alındı.

NATO Zirvesi ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? Ankara’da 36. NATO Zirvesi için tedbirler açıklandı!

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

36.NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7 Temmuz 2026 Salı günü başlayacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak zirvede NATO üyesi ülkelerin liderleri, ittifakın güvenlik ve savunma gündemini değerlendirecek.

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NATO Zirvesi ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? Ankara’da 36. NATO Zirvesi için tedbirler açıklandı!

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN BİTECEK, NEREDE YAPILACAK?

NATO Zirvesi, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü sona erecek. İki gün sürecek toplantıların ardından zirveye ilişkin değerlendirmelerin ve ortak açıklamaların yapılması bekleniyor.2026 NATO Zirvesi, Ankara'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Türkiye, daha önce 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından ikinci kez bu önemli organizasyona ev sahipliği yapacak.

NATO Zirvesi ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? Ankara’da 36. NATO Zirvesi için tedbirler açıklandı!

NATO ZİRVESİ İÇİN HANGİ TEDBİRLER ALINDI?

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; zirvenin gerçekleştirileceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı noktalar ve kullanılacak güzergâhlar çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı. Belirlenen hassas bölgelere yetkisiz araç ve kişilerin girişine izin verilmeyecek.

Ayrıca Ankara hava sahasında Valilik izni olmadan drone ve benzeri insansız hava araçlarının uçuşu yasaklandı. Kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, protesto, stant açma, çadır kurma, afiş ve pankart asma gibi etkinlikler ise 28 Haziran 2026 saat 00.00'dan 10 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar yasaklandı.

NATO Zirvesi ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? Ankara’da 36. NATO Zirvesi için tedbirler açıklandı!

MOTOKURYE VE AĞIR VASITALAR İÇİN DÜZENLEME

Zirve tedbirleri kapsamında 6-9 Temmuz tarihleri arasında belirlenen güzergâhlar ile zirve ve konaklama alanlarının çevresi skuter ve motokurye kullanımına kapatılacak. Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçların ise 5 Temmuz saat 16.00'dan 10 Temmuz saat 10.00'a kadar şehir merkezine girişine izin verilmeyecek.

Vatandaşların, yol kapanmaları ve alternatif güzergâhlara ilişkin güncel bilgileri resmî trafik haritası ile Ankara Valiliği duyurularından takip etmesi önem taşıyor.

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