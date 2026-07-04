Haberler
Fotohaber
NATO Zirvesi ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? Ankara'da 36. NATO Zirvesi için tedbirler açıklandı!
Giriş Tarihi: 04.07.2026 11:37
NATO Zirvesi ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? Ankara'da 36. NATO Zirvesi için tedbirler açıklandı!
Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geri sayım başladı. İki gün sürecek zirve öncesinde başkentte güvenlik ve trafik tedbirleri duyuruldu. Peki, NATO Zirvesi ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? İşte, alınan tedbirler…