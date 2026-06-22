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Giriş Tarihi: 22.06.2026 13:47

NATO zirvesi ne zaman, hangi gün? 2026 Nato Zirvesi nerede yapılacak, kimler katılacak?

NATO liderler zirvesi için geri sayım sürüyor. Türkiye uzun yıllar sonra bu zirveye ev sahipliği yapacak ve dünya siyasetinden önemli isimleri ağırlayacak. Toplantının ana gündem konuları, 'savunma politikaları, ortak güvenlik stratejileri ve küresel tehditler' olacak. İşte NATO zirvesi tarihi ve yeri…

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NATO zirvesi ne zaman, hangi gün? 2026 Nato Zirvesi nerede yapılacak, kimler katılacak?

Türkiye gelecek ay NATO'nun en önemli diplomatik buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Savunma politikaları, küresel güvenlik, bölgesel krizler ve ittifakın geleceğine yönelik kritik başlıkların ele alınacağı toplantının birkaç gün sürmesi planlanıyor.

NATO zirvesi ne zaman, hangi gün? 2026 Nato Zirvesi nerede yapılacak, kimler katılacak?

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

NATO Liderler Zirvesi'nin 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılması planlanıyor. Zirvede NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelerek ittifakın geleceğini ilgilendiren kritik konuları görüşecek.

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NATO zirvesi ne zaman, hangi gün? 2026 Nato Zirvesi nerede yapılacak, kimler katılacak?

NATO ZİRVESİ NEREDE YAPILACAK?

NATO zirvesi 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Böylece Türkiye, 2004 yılında İstanbul'da yapılan zirvenin ardından ikinci kez NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmış olacak.

NATO zirvesi ne zaman, hangi gün? 2026 Nato Zirvesi nerede yapılacak, kimler katılacak?

ANKARA'DA GÜVENLİK HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI

Zirve öncesinde başkent Ankara'da kapsamlı güvenlik önlemleri devreye alınırken, liderlerin konvoy güzergâhları, toplantı alanları ve konaklama noktalarında yoğun hazırlık yürütülüyor. Emniyet birimleri tarafından kara ve hava güvenliği için özel planlamalar yapılırken, kritik bölgelerde geniş çaplı tedbirler uygulanacak.

Zirve süresince bazı yolların trafiğe kapatılması beklenirken, güvenlik gerekçesiyle belirli alanlarda toplantı, yürüyüş, gösteri ve protesto gibi etkinliklere izin verilmeyeceği bildirildi.

KİMLİK BİLDİRİMİ UYARISI YAPILDI

Güvenlik çalışmaları kapsamında liderlerin kalacağı otellerin çevresindeki işletmeler, konaklama alanları, dernekler ve yurtlar da incelemeye alındı. Emniyet birimleri tarafından ilgili işletmelere gönderilen yazılarda çalışanların ve yöneticilerin kimlik bilgilerinin polis merkezlerine eksiksiz şekilde bildirilmesi istendi. Eksik ya da yapılmayan bildirimlerde ise yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

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