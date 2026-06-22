NATO zirvesi ne zaman, hangi gün? 2026 Nato Zirvesi nerede yapılacak, kimler katılacak?

ANKARA'DA GÜVENLİK HAZIRLIKLARI HIZ KAZANDI

Zirve öncesinde başkent Ankara'da kapsamlı güvenlik önlemleri devreye alınırken, liderlerin konvoy güzergâhları, toplantı alanları ve konaklama noktalarında yoğun hazırlık yürütülüyor. Emniyet birimleri tarafından kara ve hava güvenliği için özel planlamalar yapılırken, kritik bölgelerde geniş çaplı tedbirler uygulanacak.

Zirve süresince bazı yolların trafiğe kapatılması beklenirken, güvenlik gerekçesiyle belirli alanlarda toplantı, yürüyüş, gösteri ve protesto gibi etkinliklere izin verilmeyeceği bildirildi.

KİMLİK BİLDİRİMİ UYARISI YAPILDI

Güvenlik çalışmaları kapsamında liderlerin kalacağı otellerin çevresindeki işletmeler, konaklama alanları, dernekler ve yurtlar da incelemeye alındı. Emniyet birimleri tarafından ilgili işletmelere gönderilen yazılarda çalışanların ve yöneticilerin kimlik bilgilerinin polis merkezlerine eksiksiz şekilde bildirilmesi istendi. Eksik ya da yapılmayan bildirimlerde ise yasal işlem uygulanacağı belirtildi.