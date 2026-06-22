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NATO zirvesi ne zaman, hangi gün? 2026 Nato Zirvesi nerede yapılacak, kimler katılacak?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 13:47
NATO zirvesi ne zaman, hangi gün? 2026 Nato Zirvesi nerede yapılacak, kimler katılacak?
NATO liderler zirvesi için geri sayım sürüyor. Türkiye uzun yıllar sonra bu zirveye ev sahipliği yapacak ve dünya siyasetinden önemli isimleri ağırlayacak. Toplantının ana gündem konuları, 'savunma politikaları, ortak güvenlik stratejileri ve küresel tehditler' olacak. İşte NATO zirvesi tarihi ve yeri…