Haberler
Fotohaber
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’da hangi yollar kapanacak? 7-8 Temmuz trafiğe kapalı yollar ve alternatifler
Giriş Tarihi: 28.06.2026 17:07
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 17:09
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’da hangi yollar kapanacak? 7-8 Temmuz trafiğe kapalı yollar ve alternatifler
Ankara, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi, konaklama bölgeleri ve heyetlerin geçiş yapacağı ana caddelerde geniş kapsamlı trafik düzenlemeleri uygulanacak. NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da kapanacak yollar ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar belli oldu.