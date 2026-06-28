NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’da hangi yollar kapanacak? 7-8 Temmuz trafiğe kapalı yollar ve alternatifler

KONAKLAMA BÖLGELERİNDE HANGİ CADDE VE SOKAKLAR KAPALI OLACAK?

Zirve heyetlerinin konaklayacağı bölgelerde de 6 Temmuz 2026 Pazartesi saat 07.00'den 8 Temmuz 2026 Çarşamba saat 23.59'a kadar trafik kısıtlaması uygulanacak.

Yenimahalle'de Mehmet Akif Ersoy, Çamlıca, Macun ve Beştepe mahallelerindeki bazı sokaklar; Çankaya'da ise Yıldızevler, Kavaklıdere, Kızılırmak, Oğuzlar, Söğütözü ve Üniversiteler mahallelerindeki belirli cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.