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Giriş Tarihi: 28.06.2026 17:07 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 17:09

NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’da hangi yollar kapanacak? 7-8 Temmuz trafiğe kapalı yollar ve alternatifler

Ankara, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi, konaklama bölgeleri ve heyetlerin geçiş yapacağı ana caddelerde geniş kapsamlı trafik düzenlemeleri uygulanacak. NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da kapanacak yollar ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar belli oldu.

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NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’da hangi yollar kapanacak? 7-8 Temmuz trafiğe kapalı yollar ve alternatifler

Ankara Valiliği, NATO Zirvesi nedeniyle başkentte uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu. Bazı yollar belirli saatler arasında tamamen araç trafiğine kapatılırken, bazı ana caddelerde ise yalnızca konvoy geçişleri sırasında geçici kapanmalar yapılacak.

NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’da hangi yollar kapanacak? 7-8 Temmuz trafiğe kapalı yollar ve alternatifler

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirvenin ana toplantıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

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NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’da hangi yollar kapanacak? 7-8 Temmuz trafiğe kapalı yollar ve alternatifler

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ÇEVRESİNDE HANGİ YOLLAR KAPANACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar bazı güzergâhlar araç trafiğine tamamen kapatılacak.

Bu kapsamda trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasındaki bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki bölümü, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasındaki bölümü

Bu güzergâhlarda araç parkına izin verilmeyecek. Park halindeki araçlar ise kaldırılacak.

NATO Zirvesi nedeniyle Ankara’da hangi yollar kapanacak? 7-8 Temmuz trafiğe kapalı yollar ve alternatifler

KONAKLAMA BÖLGELERİNDE HANGİ CADDE VE SOKAKLAR KAPALI OLACAK?

Zirve heyetlerinin konaklayacağı bölgelerde de 6 Temmuz 2026 Pazartesi saat 07.00'den 8 Temmuz 2026 Çarşamba saat 23.59'a kadar trafik kısıtlaması uygulanacak.

Yenimahalle'de Mehmet Akif Ersoy, Çamlıca, Macun ve Beştepe mahallelerindeki bazı sokaklar; Çankaya'da ise Yıldızevler, Kavaklıdere, Kızılırmak, Oğuzlar, Söğütözü ve Üniversiteler mahallelerindeki belirli cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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