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NATO ZİRVESİ TARİHİ 2026 || Nato Zirvesi ne zaman, hangi ülkeler katılıyor?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 20:35
NATO ZİRVESİ TARİHİ 2026 || Nato Zirvesi ne zaman, hangi ülkeler katılıyor?
Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek NATO 2026 Liderler Zirvesi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanını bir araya getirecek kritik organizasyon öncesinde başkentte güvenlik tedbirleri artırılırken, ulaşım düzenlemeleri ve kamu kurumlarında uygulanacak önlemler de netleşmeye başladı. NATO Zirvesi'nin tarihi, zirveye katılacak ülkeler ile Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.