NATO ZİRVESİ TARİHİ 2026 || Nato Zirvesi ne zaman, hangi ülkeler katılıyor?

NATO 2026 ANKARA ZİRVESİ'NE HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

Ankara'daki zirveye NATO'nun 32 üye ülkesi katılacak. Bunun yanı sıra NATO'nun iş birliği yaptığı bazı partner ülkeler ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin de toplantılarda yer alması bekleniyor.

ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Kanada, Türkiye ve diğer NATO üyesi ülkelerin liderleri zirvede aynı masa etrafında buluşacak. Savunma, güvenlik, bölgesel krizler, teknoloji ve küresel tehditler zirvenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.