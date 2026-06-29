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Giriş Tarihi: 29.06.2026 20:35

NATO ZİRVESİ TARİHİ 2026 || Nato Zirvesi ne zaman, hangi ülkeler katılıyor?

Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek NATO 2026 Liderler Zirvesi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanını bir araya getirecek kritik organizasyon öncesinde başkentte güvenlik tedbirleri artırılırken, ulaşım düzenlemeleri ve kamu kurumlarında uygulanacak önlemler de netleşmeye başladı. NATO Zirvesi'nin tarihi, zirveye katılacak ülkeler ile Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

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NATO ZİRVESİ TARİHİ 2026 || Nato Zirvesi ne zaman, hangi ülkeler katılıyor?

NATO 2026 Liderler Zirvesi öncesinde gözler Ankara'ya çevrildi. Çok sayıda ülke liderinin katılması beklenen kritik toplantı nedeniyle başkentte güvenlik ve ulaşım önlemleri artırılıyor. Zirvenin tarihi, katılımcı ülkeler, Donald Trump'ın programı ve Ankara'da uygulanacak trafik düzenlemeleri ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

NATO ZİRVESİ TARİHİ 2026 || Nato Zirvesi ne zaman, hangi ülkeler katılıyor?

NATO ZİRVESİ 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 NATO Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. İki gün sürecek toplantıya NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey diplomatik heyetler katılacak. Türkiye, bu organizasyonla NATO liderler zirvesine ikinci kez ev sahipliği yaparak uluslararası diplomasinin önemli buluşmalarından birine sahne olacak.

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NATO ZİRVESİ TARİHİ 2026 || Nato Zirvesi ne zaman, hangi ülkeler katılıyor?

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPANACAK?

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'a kadar, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğütözü Caddesi tamamı, Bahriye Üçok Caddesi tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.

NATO ZİRVESİ TARİHİ 2026 || Nato Zirvesi ne zaman, hangi ülkeler katılıyor?

NATO 2026 ANKARA ZİRVESİ'NE HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

Ankara'daki zirveye NATO'nun 32 üye ülkesi katılacak. Bunun yanı sıra NATO'nun iş birliği yaptığı bazı partner ülkeler ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin de toplantılarda yer alması bekleniyor.

ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Kanada, Türkiye ve diğer NATO üyesi ülkelerin liderleri zirvede aynı masa etrafında buluşacak. Savunma, güvenlik, bölgesel krizler, teknoloji ve küresel tehditler zirvenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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