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NATO Zirvesi Tarihleri 2026: Ankara NATO Zirvesi ne zaman, kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 09:26
NATO Zirvesi Tarihleri 2026: Ankara NATO Zirvesi ne zaman, kaç gün sürecek?
Türkiye, uluslararası diplomasinin en kritik buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın gözünü çevirdiği Ankara NATO Zirvesi için geri sayım başlarken, dev organizasyonun takvimi ve tüm detayları netleşti. Liderleri bir araya getirecek tarihi zirvenin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.