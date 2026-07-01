NATO Zirvesi Tarihleri 2026: Ankara NATO Zirvesi ne zaman, kaç gün sürecek?

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPANACAK?

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'a kadar, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğütözü Caddesi tamamı, Bahriye Üçok Caddesi tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.