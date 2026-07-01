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Giriş Tarihi: 01.07.2026 09:21 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 09:26

NATO Zirvesi Tarihleri 2026: Ankara NATO Zirvesi ne zaman, kaç gün sürecek?

Türkiye, uluslararası diplomasinin en kritik buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünyanın gözünü çevirdiği Ankara NATO Zirvesi için geri sayım başlarken, dev organizasyonun takvimi ve tüm detayları netleşti. Liderleri bir araya getirecek tarihi zirvenin ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği ise vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

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NATO Zirvesi Tarihleri 2026: Ankara NATO Zirvesi ne zaman, kaç gün sürecek?

Küresel güvenliğin ve stratejik ortaklıkların yeniden şekilleneceği 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bu yıl başkentte gerçekleştirilecek. Savunmadan bölgesel krizlere kadar kritik maddelerin masaya yatırılacağı bu dev organizasyon öncesinde Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alınırken, kamu personeline yönelik idari izin kararları da resmi makamlarca paylaşıldı.

NATO Zirvesi Tarihleri 2026: Ankara NATO Zirvesi ne zaman, kaç gün sürecek?

2026 ANKARA NATO ZİRVESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Dünya liderlerini Türkiye'de buluşturacak olan tarihi zirve, 7-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 7 Temmuz Salı günü başlayacak olan kritik temaslar, 8 Temmuz Çarşamba gecesine kadar yoğun bir diplomasi trafiğiyle devam edecek.

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NATO Zirvesi Tarihleri 2026: Ankara NATO Zirvesi ne zaman, kaç gün sürecek?

DEV ZİRVE NEREDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

NATO Zirvesi'ne başkent Ankara'nın en önemli diplomasi merkezlerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yapacak. Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca dünya liderlerinin ikili görüşmelerine, ana oturumlara ve stratejik anlaşmalara sahne olacak.

NATO Zirvesi Tarihleri 2026: Ankara NATO Zirvesi ne zaman, kaç gün sürecek?

ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPANACAK?

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 7 Temmuz Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz Çarşamba günü 23.59'a kadar, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı tamamı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi tamamı, Alparslan Türkeş Caddesi tamamı, Beştepe Caddesi tamamı, Söğütözü Caddesi tamamı, Bahriye Üçok Caddesi tamamı, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümünün tamamı, Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümün tamamı araç trafiğine kapatılacak, belirtilen güzergahlara araç park edilmesine izin verilmeyecek ve park halindeki araçlar kaldırılacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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