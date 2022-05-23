Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Niğbolu Savaşı Sonuçları ve Önemi - Niğbolu Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Tarafları
Giriş Tarihi: 23.05.2022 15:23 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 15:23

Niğbolu Savaşı Sonuçları ve Önemi - Niğbolu Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Niğbolu Savaşı Osmanlı Devleti'nin gerçekleştirdiği büyük muharebeler arasında yer alan savaşlardan bir tanesidir. Bilindiği üzere kurulduğu dönemden itibaren topraklarını genişletmek ve Avrupa'da hüküm sürmek üzere yola çıkan Osmanlı Devleti tarih sahnesinde pek çok savaşta baş rolde oynamış kaybettikleri olsa da birçoğundan galibiyetle ayrılmıştır. Yine kazanılan savaşlardan biri olan Niğbolu Savaşı Haçlılar ile yapılmıştır. Niğbolu Savaşı Sonuçları ve Önemi ile Niğbolu Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Tarafları ile ilgili tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Niğbolu Savaşı Sonuçları ve Önemi - Niğbolu Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Niğbolu Savaşı 1396 yılında Haçlılar ve Osmanlı Devleti'nin amansız mücadelesine sahne olan savaşlardandır. Tarih derslerinde de sıkça rastlanan bu savaş hakkında merak edilen tüm detayları sizler için bir araya topladık. Niğbolu savaşı kimler arasında neden ve ne zaman yapıldı, sonuçları ve önemi nedir, hangi padişah bu savaşa öncülük etti ve daha pek çoğuna içeriğimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Niğbolu Savaşı Sonuçları ve Önemi - Niğbolu Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Niğbolu Savaşı Tarihi ve Önemi

Osmanlı Devleti'nin giderek büyümeye ve adından sıkça bahsettirmeye başlaması Batı devletlerinin bu durumdan rahatsız olmasına neden oluyordu. Bir an evvel önünün kesilip devletin yok olması için güç birleştiren devletler Haçlı Ordusu'nun acilen toplanmasında destek vererek Niğbolu Savaşı'nın yaşanmasına zemin hazırladılar. Niğbolu Savaşı kimler arasında yapıldı, kim kazandı diye araştırılacak olursa karşımıza muhatap olarak Haçlı Ordusu çıkıyor olsa da Batı'nın buradaki büyük rolü es geçilemez.

Balkanlarda hızlı bir ilerleyiş gösteren Osmanlı Devleti diğer devletlerin duyduğu rahatsızlığı daha da katlamaya başlar. Yıldırım Beyazıt önderliğindeki Osmanlı ordusu öncelikle Silistre sonrasında da Niğbolu'yu alınca aynı zamanda da Bizans yönetimindeki İstanbul kuşatmasına devam edince başta Macarlar olmak üzere pek çok devlet rahatsızlık duymaya başladı. Acilen devreye giren Haçlı Ordusu 25 Eylül 1396 yılında Niğbolu Savaşı'nın başlamasına neden oldu.

Başta Macarlar olmak üzere İngiltere, Fransa, Papalık, Lancaster Dükleri, Orleans, Burgundiya, İtalyan denizci devletler ve Rodos Şövalyelerinin desteklemesiyle Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesine adını bir kez daha yazdıracak Niğbolu Savaşı başlamış oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Niğbolu Savaşı Sonuçları ve Önemi - Niğbolu Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Niğbolu Savaşı Nedenleri

Niğbolu Savaşı hangi padişah döneminde yapıldığı diye araştırıldığında İstanbul'u almak için amansız bir mücadele veren Yıldırım Beyazıt hemen akıllara gelmelidir. Keza Beyazıt Rumeli ve Anadolu yakasının toprak bütünlüğünü eline almak istiyordu. Bu nedenle İstanbul'un alınması şarttı ve ne olursa olsun İstanbul kuşatmasını geriye çekmiyordu. Niğbolu Savaşı'nın ana nedeni olarak Yıldırım Beyazıt'ın İstanbul üzerindeki ısrarı ilk dikkat çeken sebeptir. Niğbolu Savaşı'nın diğer nedenlerine bir göz atılırsa;

Niğbolu Savaşı Sonuçları ve Önemi - Niğbolu Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Tarafları
  • Batı devletlerinin Osmanlı'nın büyümesinden rahatsız olması,
  • Macarlar ve Osmanlı Devleti'nin toprak sorunları yaşaması,
  • Venediklilerle yaşanan mücadeleler,
  • Bulgar Krallığı'nın Osmanlı tarafından yok edilmesi,
  • Bizanslıların İstanbul'u kaybetmemek için diğer Batı devletlerinden destek beklemesi ilk göze çarpan nedenlerdendir.
Niğbolu Savaşı Sonuçları ve Önemi - Niğbolu Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Niğbolu Savaşı Sonuçları

Osmanlı ordusunun iki katı asker sayısı ile savaşı Niğbolu Savaşı'nı başlatan Haçlı Ordusu bu savaşın kazananı olmayı hedefliyordu. Keza askeri üstünlük olarak avantajlı konumda olan Haçlıların savaşı alacağı Batı'nın gözünde kesindi. Osmanlı devletiyle bütünleşen "Hilal Taktiğinin kullanıldığı Niğbolu Savaşı Osmanlı'nın kazandığı büyük zaferlerden biri oldu ve beraberinde de oldukça büyük sonuçlar doğurdu. Orta Çağ'ın en büyük Haçlı Seferi olarak Avrupa tarihine geçen Niğbolu savaşı sonuçları şunlardır:

SON DAKİKA