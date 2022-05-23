Niğbolu Savaşı Sonuçları ve Önemi - Niğbolu Savaşı Tarihi, Nedenleri ve Tarafları

Niğbolu Savaşı Tarihi ve Önemi

Osmanlı Devleti'nin giderek büyümeye ve adından sıkça bahsettirmeye başlaması Batı devletlerinin bu durumdan rahatsız olmasına neden oluyordu. Bir an evvel önünün kesilip devletin yok olması için güç birleştiren devletler Haçlı Ordusu'nun acilen toplanmasında destek vererek Niğbolu Savaşı'nın yaşanmasına zemin hazırladılar. Niğbolu Savaşı kimler arasında yapıldı, kim kazandı diye araştırılacak olursa karşımıza muhatap olarak Haçlı Ordusu çıkıyor olsa da Batı'nın buradaki büyük rolü es geçilemez.

Balkanlarda hızlı bir ilerleyiş gösteren Osmanlı Devleti diğer devletlerin duyduğu rahatsızlığı daha da katlamaya başlar. Yıldırım Beyazıt önderliğindeki Osmanlı ordusu öncelikle Silistre sonrasında da Niğbolu'yu alınca aynı zamanda da Bizans yönetimindeki İstanbul kuşatmasına devam edince başta Macarlar olmak üzere pek çok devlet rahatsızlık duymaya başladı. Acilen devreye giren Haçlı Ordusu 25 Eylül 1396 yılında Niğbolu Savaşı'nın başlamasına neden oldu.

Başta Macarlar olmak üzere İngiltere, Fransa, Papalık, Lancaster Dükleri, Orleans, Burgundiya, İtalyan denizci devletler ve Rodos Şövalyelerinin desteklemesiyle Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesine adını bir kez daha yazdıracak Niğbolu Savaşı başlamış oldu.