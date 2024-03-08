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Haberler Fotohaber Niğde iftar vakti 2024: 11 Mart Niğde İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 16:40 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 16:40

Niğde iftar vakti 2024: 11 Mart Niğde İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelişi tüm İslam aleminde coşkuyla karşılandı. Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirmek ve bu ayı ibadetler dolu geçirmek için ilk teravih, sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladılar. Niğde'de yaşayıp her yıl olduğu gibi bu sene de oruç ibadetlerini yerine getirecekler için imsakiye yayımlandı. Niğde İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Niğde iftar vakti 2024: 11 Mart Niğde İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

İçerisinde bin aydan hayırlı kılınan Kadir Gecesi'ne barındıran on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif tüm İslam alemine bereketiyle geliyor. Oruç ibadetleri için hazırlık yapan Müslümanlar bu mübarek günlerin huzuruna odaklanmış durumda. İşte Niğde sahur ve iftar vakti

Niğde iftar vakti 2024: 11 Mart Niğde İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

NİĞDE 'DE SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Niğde İftar Vakti: 18:51

Niğde Sahur (İmsak) Vakti: 05:31

Niğde Teravih Namazı Vakti: 20:07
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Niğde İftar Vakti: 18:52

Niğde Sahur (İmsak) Vakti: 05:29

Niğde Teravih Namazı Vakti: 20:08

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Niğde İftar Vakti: 18:53

Niğde Sahur (İmsak) Vakti: 05:28

Niğde Teravih Namazı Vakti: 20:49

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Niğde iftar vakti 2024: 11 Mart Niğde İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Niğde iftar vakti 2024: 11 Mart Niğde İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

Niğde iftar vakti 2024: 11 Mart Niğde İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Ezan Okunurken Su İçilir Mi?

Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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