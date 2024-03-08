Giriş Tarihi: 08.03.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
16:40
Niğde iftar vakti 2024: 11 Mart Niğde İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in gelişi tüm İslam aleminde coşkuyla karşılandı. Müslümanlar oruç ibadetlerini yerine getirmek ve bu ayı ibadetler dolu geçirmek için ilk teravih, sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladılar. Niğde'de yaşayıp her yıl olduğu gibi bu sene de oruç ibadetlerini yerine getirecekler için imsakiye yayımlandı. Niğde İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?