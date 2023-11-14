Nihal Candan ve Bahar Candan tutuklandı mı, hapse mi girdi? Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler neden gözaltına alındı?

Nihal Candan ve Bahar Candan neden gözaltına alındı sorusu son dakika gündemdeki yerini aldı. Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı. Bu gelişme sonrası binlerce kişi arama motorları üzerinden ''Nihal Candan ve Bahar Candan tutuklandı mı, hapse mi girdi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Operasyon kapsamında Hacı İsrafil S. adındaki bir kişinin de tutuklandığı öğrenildi. Peki, Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan neden gözaltına alındı, tutuklandı mı, hapse mi girdi? İşte tüm bu soruların yanıtları ve konu ile ilgili son dakika gelişmeleri…