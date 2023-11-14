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Haberler Fotohaber Nihal Candan ve Bahar Candan tutuklandı mı, hapse mi girdi? Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler neden gözaltına alındı?
Giriş Tarihi: 14.11.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 14:04

Nihal Candan ve Bahar Candan tutuklandı mı, hapse mi girdi? Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler neden gözaltına alındı?

Nihal Candan ve Bahar Candan neden gözaltına alındı sorusu son dakika gündemdeki yerini aldı. Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan gözaltına alındı. Bu gelişme sonrası binlerce kişi arama motorları üzerinden ''Nihal Candan ve Bahar Candan tutuklandı mı, hapse mi girdi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Operasyon kapsamında Hacı İsrafil S. adındaki bir kişinin de tutuklandığı öğrenildi. Peki, Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan neden gözaltına alındı, tutuklandı mı, hapse mi girdi? İşte tüm bu soruların yanıtları ve konu ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Nihal Candan ve Bahar Candan tutuklandı mı, hapse mi girdi? Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler neden gözaltına alındı?

Sosyal medya hesapları üzerinden sık sık lüks yaşantılarını gözler önüne süren paylaşımlar yapan Bahar ve Nihal Candan kardeşler gözaltına alındı. Bu son dakika gelişmesi sonrası ikilinin takipçileri Nihal Candan ve Bahar Candan neden gözaltına alındı sorusunu gündeme taşıdı. Candan kardeşler hakkında bir suç örgütünün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyordu. Peki, Nihal Candan ve Bahar Candan tutuklandı mı, hapse mi girdi? İşte Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan hakkında son dakika gelişmeleri…

Nihal Candan ve Bahar Candan tutuklandı mı, hapse mi girdi? Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler neden gözaltına alındı?

BAHAR CANDAN VE NİHAL CANDAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

Candan kardeşlerin sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu ve örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyordu.

Gelen son dakika bilgisine göre: Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı

İkili ile birlikte Hacı İsrafil S. adlı bir kişinin daha gözaltında olduğu bildirildi.

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Nihal Candan ve Bahar Candan tutuklandı mı, hapse mi girdi? Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler neden gözaltına alındı?

İŞTE ÇARPICI İDDİALAR!

Moda programıyla ünlenen ve lüks yaşantılarını sürekli sosyal medyada paylaşan Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapılmıştı.

İddialara göre; Yapılan suç duyurusunda Bahar ve Nihal Candan'ın sazan sarmalı yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir suç örgütünün mensubu olduğu ve örgütün gizli kasası oldukları yönünde iddialar bulunuyor.

Nihal Candan ve Bahar Candan tutuklandı mı, hapse mi girdi? Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler neden gözaltına alındı?

3 ŞİKAYETÇİ 25 MAĞDUR YER ALDI

26 Eylül 2023 tarihinde yapılan suç duyurusunda 3 şikâyetçi ve 25 mağdur yer aldı. İddiaya göre; İstanbul'da kliniği olan Kars doğumlu Doktor Refik E. E., Hacı İsrafil S. isimli tanıdığına WhatsApp'tan araç listesi gönderdi. Bu araçların batık şirketlerden el konulan filo araçları olduğunu ve TMSF'nin, vergi dairelerinin piyasadan yüzde 30-40 daha ucuza sattığını söyledi.

Dolandırıcıların senaryosuna göre; bir kişi en fazla üç araç alabiliyordu. Bunun için bir şirket kurulmuştu ve araç satın almak isteyen kişilerden yüzde 10 hizmet bedeli alınıyordu. Araç satın almak isteyen kişi 21 gün önce paranın tamamını göndermeliydi. Şirket takas da kabul ediyordu. İddiaya göre; Hacı İsrafil S., Ekim 2022'de 1.5 milyon TL'lik bir araç için ismini yazdırdı. Doktor olduğu için güvendiği Refik. E.E.'ye paranın tamamını gönderdi.

Nihal Candan ve Bahar Candan tutuklandı mı, hapse mi girdi? Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler neden gözaltına alındı?

Bir hafta sonra Doktor Refik E. E., "Otomobilin hazır gel, teslim al" diyerek onu çağırdı. İstanbul'a gelen Hacı İsrafil E., burada şirketin sahibi olarak Kaan Hamzaoğlu isimli kişiyle tanıştırıldı. Lüks lokantalardaki akşam yemekleri ve otellerdeki toplantılarla gözü boyandı. Hacı İsrafil S.'nin ifadesine göre; araç alım satım işinin yılbaşına kadar süreceği ve herkesin büyük para kazanabileceği anlatılmıştı. Hacı İsrafil S.'ye çok fazla çevreye duyurmadan, yakınındaki kişileri araç almaya ikna etmesi teklif edildi. Bunun karşılığında komisyon verilecekti.

Hacı İsrafil S.'nin Kars'taki akrabaları ve arkadaş çevresinden çok sayıda kişi araç satın almak ve takas için ismini yazdırdı. İlk dönemde araçlar sorunsuz teslim edildi ve güven tesis edildi. Aslında talebin artması ve vurgun yapılacak para hedefine ulaşılması bekleniyordu. Bu sırada 20'yi aşkın talep geldi, bazıları otomobillerini ve evlerini takas için şirkete devretmişti.

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