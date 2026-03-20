Haberler Fotohaber Noterler bugün açık mı, kapalı mı, kaça kadar hizmet verecek? 20-22 Mart Ramazan Bayramı noter çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 20.03.2026 06:37

Ramazan Bayramı ile birlikte resmi tatil süreci resmen başladı. Bayramda noterlerin çalışma durumu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Noterler, resmi tatil kapsamında bayram süresince kapalı olurken, yalnızca nöbetçi noterler sınırlı hizmet verebiliyor. Bu nedenle işlem yapmadan önce nöbetçi noter listesini kontrol etmek önem taşıyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla 20-22 Mart tarihlerinde resmi tatil uygulanacak. Bu süreçte noterlerin çalışma durumu da merak ediliyor. Bayram boyunca noterler kapalı olurken, yalnızca nöbetçi noterler belirli saatlerde hizmet veriyor. İşlem yapmak isteyenler için 20-22 Mart noterlerin çalışma saatleri haberin devamında...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA NOTER ÇALIŞMA DURUMU

20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle resmi tatil uygulanacak. Bu kapsamda tüm noter şubeleri, 23 Mart Pazartesi gününe kadar kapalı olacak. 23 Mart itibarıyla noterler normal mesai düzenine geri dönecek.

BAYRAM SÜRESİNCE ACİL NOTER HİZMETİ

Acil bir noter işlemi yapılması gereken durumlarda Türkiye Noterler Birliği (TNB) tarafından belirlenen "Nöbetçi Noter" uygulamasından yararlanılabilir. Özellikle büyükşehirlerde bazı seçilmiş şubeler, bayram boyunca sınırlı saatlerde hizmet vermeye devam edecek.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2026

2026 yılında noterlerin çalışma saatleri şöyle:

Pazartesi – Cuma: 09:00 – 17:00

Hafta içi öğle arası: 12:30 – 13:30 (noterler bazı şehirlerde farklı öğle arası uygulayabilir)

Cumartesi – Pazar: Kapalı

