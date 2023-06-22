Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Noterlerde ev satışı yapılıyor mu? Ev alım satımında yeni dönemi Bakan Tunç açıkladı
Giriş Tarihi: 22.06.2023 16:46 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 16:46

Noterlerde ev satışı yapılıyor mu? Ev alım satımında yeni dönemi Bakan Tunç açıkladı

Ev alım satımı yapacak olanların gündeminde noterlerde ev satışı yer alıyor. TBMM'den taşınmazlar, gayrimenkuller ile ilgili yeni düzenleme geçti. Yeni düzenleme ile Tapu Müdürlüklerindeki yoğunluk azaltılmış olacak. Peki Noterlerde ev satışı yapılıyor mu? Ev alım satımında yeni dönemi Bakan Tunç açıkladı

Noterlerde ev satışı yapılıyor mu? Ev alım satımında yeni dönemi Bakan Tunç açıkladı

Noterlerde ev satışının olup olmadığı hem emlakçılar hem ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Daha önceden Tapu işlemi, satışı veya devri yaptırırken uzun süren işlemler vakit kaybını neden oluyordu. Yeni gelen düzenleme ile noterlerde ev satışının yapılması planlanıyor. Peki noterlerde ev satışı yapılıyor mu, yeni düzenleme nasıl olacak?

Noterlerde ev satışı yapılıyor mu? Ev alım satımında yeni dönemi Bakan Tunç açıkladı

NOTERLERDE EV SATIŞI YAPILIYOR MU?

Noterde ev satışı hakkında açıklama yapan sistem, 4 Temmuz'da başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, şu ifadelerde bulundu;

NOTERLERDE EV SATIŞI YAPILIYOR MU?

"4 Temmuz'dan itibaren uygulamaya geçecek önemli bir düzenlemeydi. Noterlerimizde gayrimenkul satışı yapılabilecek. Bu tabi önemli, artık nöbetçi Noter uygulamasıyla hafta sonu da açık oluyorlar. Taşınmaz satışı şimdi noterlerde de imkanlar getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak.

Geçen yasama dönemimizde yasalaştırdığımız bir konuydu. Bu da vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması noktasında çok önemli bir düzenlemeydi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Taşınmazlar, gayrimenkuller ile ilgili yeni düzenleme TBMM'den geçti. Bu düzenlemeye göre artık tapu işlemleri noterden de yapılabilecek. Böylece Tapu Müdürlüklerindeki yoğunluk azaltılmış olacak. Peki yeni dönem nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç'in konuğu olan hukukçu Sedef Selçuk değerlendirdi..

Noterler daha sonra bu satış sözleşmesini sistem üzerinden Tapu Sicil Müdürlükleri aktarıyorlar ve Tapu Sicil Müdürlükleri tescil işlemleriyle beraber satış işlemlerini tamamlamış oluyorlar. Böyle süreç çok kolaylaşmış olacak. Tapu Sicil Müdürlüklerinde yoğunluk oluşturan bu satış işlemiydi, şu anda buradaki yoğunluk kısmen aktarılmış olacak.

"Bu düzenleme Meclis'ten geçti ve 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu düzenleme Tapu Sicil Müdürlüklerinde yoğunluğu azaltmak amacıyla yapıldı. Tapu Sicil Müdürlükleri böylece yetkilerinin bir kısmını noterlere açmış oldu. Entegrasyonu sağlanan yeni sistem üzerinden artık noterler satış sözleşmesi yapma suretiyle satış aşamasının ilk aşamasını ve esaslı kısmını çözecekler.

Noterlere ilk aşamada alıcı ve satıcı başvurduğunda yine Tapu Sicil Müdürlüklerinin kendilerine açtığı sistem üzerinden satılacak taşınmaz üzerindeki rehinleri ve bağlı diğer hukuki kısımları görebilecekler ve bunlarla alakalı eksik evrak varsa yine Tapu Sicil Müdürlüklerinden talep edebilecekler. Bu aşamadan sonra hukuki olarak bir engel yoksa noterler bir satış sözleşmesi düzenleme suretiyle satış aşamasının ilk aşmasını yapmış oluyorlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Noterlerde ev satışı yapılıyor mu? Ev alım satımında yeni dönemi Bakan Tunç açıkladı

Noterler daha sonra bu satış sözleşmesini sistem üzerinden Tapu Sicil Müdürlükleri aktarıyorlar ve Tapu Sicil Müdürlükleri tescil işlemleriyle beraber satış işlemlerini tamamlamış oluyorlar. Böyle süreç çok kolaylaşmış olacak. Tapu Sicil Müdürlüklerinde yoğunluk oluşturan bu satış işlemiydi, şu anda buradaki yoğunluk kısmen aktarılmış olacak..

Noterlerdeki yoğunluk nasıl düzenlenecek? Bununla ilgili çeşitli görüşler var. Bununla alakalı pilot bölgelerin seçilmesi gerektiği ifade ediliyor. Belki bu çalışmanın devamında uygulama başladığında belli noterler pilot bölgeler seçilerek tapu satış işlemleri sadece o bölgelerde yapılabilir. Böylece diğer işlemler için diğer noterler görevlendirilir ve aslında bu sorunda halledilmiş olur..

Burada ücretlendirme konusu da var tabi. En küçük rakamın 500 TL en yüksek rakamın 4 bin TL olduğu ifade ediliyor. Bunun içinde noter ücreti de olacak. Bunun bir tapu harcı olarak noterler tarafından tahsil edileceği söyleniyor. Ancak başka bir açıklamada noterlerinde yaptığı işleme ek bir ücret alınacağı ifade ediliyor. Bu uygulama ile birlikte netlik kazanacak bir durum olacak. Bu yolla tapu satışı ve tapu devri noterden yapılacak diyebiliriz.".

Noterlerde ev satışı yapılıyor mu? Ev alım satımında yeni dönemi Bakan Tunç açıkladı
SON DAKİKA