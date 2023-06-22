Noterlerde ev satışı yapılıyor mu? Ev alım satımında yeni dönemi Bakan Tunç açıkladı

NOTERLERDE EV SATIŞI YAPILIYOR MU?

Noterde ev satışı hakkında açıklama yapan sistem, 4 Temmuz'da başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, şu ifadelerde bulundu;

NOTERLERDE EV SATIŞI YAPILIYOR MU?

"4 Temmuz'dan itibaren uygulamaya geçecek önemli bir düzenlemeydi. Noterlerimizde gayrimenkul satışı yapılabilecek. Bu tabi önemli, artık nöbetçi Noter uygulamasıyla hafta sonu da açık oluyorlar. Taşınmaz satışı şimdi noterlerde de imkanlar getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak.

Geçen yasama dönemimizde yasalaştırdığımız bir konuydu. Bu da vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması noktasında çok önemli bir düzenlemeydi. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Taşınmazlar, gayrimenkuller ile ilgili yeni düzenleme TBMM'den geçti. Bu düzenlemeye göre artık tapu işlemleri noterden de yapılabilecek. Böylece Tapu Müdürlüklerindeki yoğunluk azaltılmış olacak. Peki yeni dönem nasıl olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Pınar Özenç'in konuğu olan hukukçu Sedef Selçuk değerlendirdi..

Noterler daha sonra bu satış sözleşmesini sistem üzerinden Tapu Sicil Müdürlükleri aktarıyorlar ve Tapu Sicil Müdürlükleri tescil işlemleriyle beraber satış işlemlerini tamamlamış oluyorlar. Böyle süreç çok kolaylaşmış olacak. Tapu Sicil Müdürlüklerinde yoğunluk oluşturan bu satış işlemiydi, şu anda buradaki yoğunluk kısmen aktarılmış olacak.

"Bu düzenleme Meclis'ten geçti ve 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu düzenleme Tapu Sicil Müdürlüklerinde yoğunluğu azaltmak amacıyla yapıldı. Tapu Sicil Müdürlükleri böylece yetkilerinin bir kısmını noterlere açmış oldu. Entegrasyonu sağlanan yeni sistem üzerinden artık noterler satış sözleşmesi yapma suretiyle satış aşamasının ilk aşamasını ve esaslı kısmını çözecekler.

Noterlere ilk aşamada alıcı ve satıcı başvurduğunda yine Tapu Sicil Müdürlüklerinin kendilerine açtığı sistem üzerinden satılacak taşınmaz üzerindeki rehinleri ve bağlı diğer hukuki kısımları görebilecekler ve bunlarla alakalı eksik evrak varsa yine Tapu Sicil Müdürlüklerinden talep edebilecekler. Bu aşamadan sonra hukuki olarak bir engel yoksa noterler bir satış sözleşmesi düzenleme suretiyle satış aşamasının ilk aşmasını yapmış oluyorlar.