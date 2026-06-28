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Nüfusu hızla artan yerleşim bölgesine ne ad verilir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!
Giriş Tarihi: 28.06.2026 22:36
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 22:41
Nüfusu hızla artan yerleşim bölgesine ne ad verilir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!
Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile her Perşembe akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 28 Haziran günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Nüfusu hızla artan yerleşim bölgesine ne ad verilir? için araştırmalar başladı. İşte o 100 bin TL değerindeki sorunun cevabı