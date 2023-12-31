O SES TÜRKİYE YILBAŞI CANLI İZLE || TV8 canlı yayın ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2024 canlı izle ekranı

Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:05
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
20:05
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle ekranı üzerinde yeni yıl 2024 heyecanı başladı. TV8 canlı yayın ekranı ile arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya; Sarp-Bengi Apak, Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu; Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan; Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya, Devrim Özkan gibi isimlerin atıldığı O Ses Türkiye canlı izleniyor. İşte O Ses Türkiye canlı izle ekranı.