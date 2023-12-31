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Haberler Fotohaber O SES TÜRKİYE YILBAŞI CANLI İZLE || TV8 canlı yayın ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2024 canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 31.12.2023 20:05 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 20:05

O SES TÜRKİYE YILBAŞI CANLI İZLE || TV8 canlı yayın ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2024 canlı izle ekranı

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle ekranı üzerinde yeni yıl 2024 heyecanı başladı. TV8 canlı yayın ekranı ile arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya; Sarp-Bengi Apak, Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu; Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan; Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya, Devrim Özkan gibi isimlerin atıldığı O Ses Türkiye canlı izleniyor. İşte O Ses Türkiye canlı izle ekranı.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI CANLI İZLE || TV8 canlı yayın ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2024 canlı izle ekranı

31 Aralık 2023 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı ile yılbaşı coşkusu başladı. TV8 yayın akışı üzerinden Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak oyuncular ses performanslarını gösterecek. O Ses Türkiye canlı izle ekranı üzerinde program başladı. İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel canlı izle.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI CANLI İZLE || TV8 canlı yayın ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2024 canlı izle ekranı

2023 O SES TÜRKİYE YILBAŞI YARIŞMACILARI

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında oyuncular ağırlıkta olmak üzere birçok ünlü isim katılacak. Bazı isimler çift olarak sahne alacak bazı isimler de dans gösterisi sergileyecek.

Beyazıt Öztürk'ün sunacağı, Ebru Gündeş, Murat Boz, Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı'nın da jüri koltuğunda yer alacağı programda birbirinden ünlü isimler sahneye çıkacak.

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O SES TÜRKİYE YILBAŞI CANLI İZLE || TV8 canlı yayın ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2024 canlı izle ekranı

Gizem Örge–Aslı Kalaç, Kerem Alışık, Bengi-Sarp Apak, Devrim Özkan, Enis Arıkan, Özgü Kaya, Evrim Alasya, İbrahim Büyükak-Yasemin Sakallıoğlu, Ceren Karakoç, Gupse Özay-Esra Ruşan-Hazal Türesan-Onur Gürçay, Buse Meral, Şifanur Gül ve Özge Özacar sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI CANLI İZLE || TV8 canlı yayın ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2024 canlı izle ekranı

Kubat, Norm Ender ve INJI'nin birbirinden güzel şarkıları ile eşlik edeceği "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programında Tolga Çevik ise izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI CANLI İZLE || TV8 canlı yayın ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2024 canlı izle ekranı

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