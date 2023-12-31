O SES TÜRKİYE YILBAŞI CANLI İZLE || TV8 canlı yayın ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2024 canlı izle ekranı

2023 O SES TÜRKİYE YILBAŞI YARIŞMACILARI

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında oyuncular ağırlıkta olmak üzere birçok ünlü isim katılacak. Bazı isimler çift olarak sahne alacak bazı isimler de dans gösterisi sergileyecek.

Beyazıt Öztürk'ün sunacağı, Ebru Gündeş, Murat Boz, Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı'nın da jüri koltuğunda yer alacağı programda birbirinden ünlü isimler sahneye çıkacak.