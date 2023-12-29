O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL fragmanı yayınlandı mı? TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:45
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
16:45
O Ses Türkiye yılbaşı özel programı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz senelerde birbirinden ünlü konuklar ve onların hazırladığı sahne performanslarıyla yılbaşı geçesinde seyircilere keyifli anlar yaşatmıştı. Bu sene de yılbaşında ekranlarda olacağı kesinleşti. Yılbaşına kısa bir süre kala O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün jürileri ve konukları da belli oldu. Yılbaşına sayılı günler kala programın fragmanı araştırılmaya başladı. Çekimleri tamamlanan programın fragmanı bekleniyor. İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü fragmanı yayınlandı mı? Detaylarda