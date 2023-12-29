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Haberler Fotohaber O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL fragmanı yayınlandı mı? TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 16:45

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL fragmanı yayınlandı mı? TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı yayınlandı mı?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz senelerde birbirinden ünlü konuklar ve onların hazırladığı sahne performanslarıyla yılbaşı geçesinde seyircilere keyifli anlar yaşatmıştı. Bu sene de yılbaşında ekranlarda olacağı kesinleşti. Yılbaşına kısa bir süre kala O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün jürileri ve konukları da belli oldu. Yılbaşına sayılı günler kala programın fragmanı araştırılmaya başladı. Çekimleri tamamlanan programın fragmanı bekleniyor. İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü fragmanı yayınlandı mı? Detaylarda

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL fragmanı yayınlandı mı? TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı yayınlandı mı?

O ses Türkiye 31 Aralık Pazar akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Her yıl gelenek haline gelen programda bu sene yine birbirinden ünlü oyuncular, futbolcular ve sanatçılar performans sergileyecek. Usta jüriler de programa eşlik edecek. Bu yıl bir ilk olarak Acun Ilıcalı sunucu koltuğundan olmayacak. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı ne zaman yayınlanacak?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL fragmanı yayınlandı mı? TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı yayınlandı mı?

YILBAŞINDA O SES TÜRKİYE GELENEĞİ DEĞİŞMEDİ

O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Pazar günü TV8 ekranlarında

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O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL fragmanı yayınlandı mı? TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı yayınlandı mı?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL FRAGMANI YAYINLANDI MI?

O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çekimleri tamamlanan programın bugün veya yarın akşam fragman yayımlaması ön görülüyor.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL fragmanı yayınlandı mı? TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı yayınlandı mı?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL 2024 JÜRİLERİ

Bu sene her senekinden farklı olarak Beyazıt Öztürk sunucu koltuğunda otururken Acun Ilıcalı jüri koltuğunda oturacak. Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş jüride bulunan diğer isimler.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL fragmanı yayınlandı mı? TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı yayınlandı mı?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI

Yarışmaya katılacak isimler arasında:

Kerem Alışık,

Enis Arıkan,

Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya,

Sarp-Bengi Apak;

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