O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL fragmanı yayınlandı mı? TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı yayınlandı mı?

O ses Türkiye 31 Aralık Pazar akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Her yıl gelenek haline gelen programda bu sene yine birbirinden ünlü oyuncular, futbolcular ve sanatçılar performans sergileyecek. Usta jüriler de programa eşlik edecek. Bu yıl bir ilk olarak Acun Ilıcalı sunucu koltuğundan olmayacak. Peki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel fragmanı ne zaman yayınlanacak?