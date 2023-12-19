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Haberler Fotohaber O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kadrosu belli oldu! Meryem Uzerli’li O Ses Yılbaşı’nda hangi isimler sahne alacak?
Giriş Tarihi: 19.12.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 15:39

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kadrosu belli oldu! Meryem Uzerli’li O Ses Yılbaşı’nda hangi isimler sahne alacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı bu yıl Tv8 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak. Renkli görüntülere sahne olacak gecede hem jüri koltuğunda oturacak isimler hem de sahne alacak isimler netleşti. Bu yıl programın jürisinde sürpriz bir değişikliğe gidiyor. Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Yılbaşı Özel'de Beyazıt Öztürk'ün kalktığı jüri koltuğunu Meryem Uzerli devralacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olacak? İşte, 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları ve yarışacak ünlüler…

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kadrosu belli oldu! Meryem Uzerli’li O Ses Yılbaşı’nda hangi isimler sahne alacak?

O Ses Yılbaşı programında hangi ünlü isimlerin yarışacağı şimdiden merak konusu olmayı başardı. Programda bu yıl da adeta ünlüler geçidi yaşanacak. Her sene klasikleşen programı bu yıl Acun Ilıcalı'nın yerine Beyazıt Öztürk sunacak. Juride ise Meryem Uzerli ve Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kadrosu belli oldu! Meryem Uzerli’li O Ses Yılbaşı’nda hangi isimler sahne alacak?

Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu yıl yine renkli görüntülere sahne olacak.

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kadrosu belli oldu! Meryem Uzerli’li O Ses Yılbaşı’nda hangi isimler sahne alacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında hangi ünlü isimlerin yarışacağı belli oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kadrosu belli oldu! Meryem Uzerli’li O Ses Yılbaşı’nda hangi isimler sahne alacak?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu yılbaşı gecesi Beyaz Show'u yapma fikrinden vazgeçen Beyaz, bir sürpriz yapacak ve Acun Ilıcalı'nın yerine fenomen yarışmayı sunacak. Acun Ilıcalı da Beyaz'ın yerine jüri koltuğunda oturacak.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kadrosu belli oldu! Meryem Uzerli’li O Ses Yılbaşı’nda hangi isimler sahne alacak?

Jüride Meryem Uzerli, Murat Boz, Ebru Gündeş ve Acun Ilıcalı yer alacak.

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