Giriş Tarihi: 19.12.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 15:39

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kadrosu belli oldu! Meryem Uzerli’li O Ses Yılbaşı’nda hangi isimler sahne alacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programı bu yıl Tv8 ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak. Renkli görüntülere sahne olacak gecede hem jüri koltuğunda oturacak isimler hem de sahne alacak isimler netleşti. Bu yıl programın jürisinde sürpriz bir değişikliğe gidiyor. Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Yılbaşı Özel'de Beyazıt Öztürk'ün kalktığı jüri koltuğunu Meryem Uzerli devralacak. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler olacak? İşte, 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları ve yarışacak ünlüler…