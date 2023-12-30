O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları 2024! Acun Ilıcalı koltuğu devretti: O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri kimler?

2024 O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL YARIŞMACILARI

O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünün çekimleri, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü O Ses Maltepe Stüdyosu'nda gerçekleştirildi.

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında oyuncular ağırlıkta olmak üzere birçok ünlü isim katılacak. Bazı isimler çift olarak sahne alacak bazı isimler de dans gösterisi sergileyecek.

Yarışmaya katılacak isimler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak; Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu; Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan; Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlülerin yer alacağı konuşuluyor.