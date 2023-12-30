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Haberler Fotohaber O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları 2024! Acun Ilıcalı koltuğu devretti: O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri kimler?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:40 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:40

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları 2024! Acun Ilıcalı koltuğu devretti: O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri kimler?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı yarışmacıları ve jürileri yeni yıla sayılı günler kala araştırılmaya başladı. Sevilen şarkı yarışması programında birbirinden ünlü konuklar, şarkı ve dans performansları ile TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Geri sayım sürerken O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri belli oldu. O Ses Türkiye 2024 yılbaşı konukları ağırlıklı olarak oyuncular olacak. Öte yandan her yılbaşında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen programda, bu yıl sürpriz bir değişiklik yaşandı. Ilıcalı, sunucu koltuğunu devretti. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jürileri kimler? İşte, o ünlü isimler…

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları 2024! Acun Ilıcalı koltuğu devretti: O Ses Türkiye yılbaşı konukları, yarışmacıları ve jürileri kimler?

O Ses Türkiye yılbaşı konukları ve jüri üyeleri belli oldu. Yılbaşı gecelerinin klasikleşen yapımlarından olan şarkı yarışması programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. O Ses Türkiye 2024 Yılbaşı konukları, yarışmacıları arasında birbirinden ünlü oyuncular, futbolcular ve sanatçılar yer alacak. Sergilenen performanslar jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanacak olan yarışmanın sunucu koltuğunda Acun Ilıcalı'nın yerine farklı bir isim oturacak. Öte yandan jüri üyelerinde de değişikliğe gidildi. İşte, O Ses Türkiye yılbaşı 2024 özel konukları ve yarışmacıları…

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları 2024! Acun Ilıcalı koltuğu devretti: O Ses Türkiye yılbaşı konukları, yarışmacıları ve jürileri kimler?

2024 O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL JÜRİLERİ BELLİ OLDU!

Geçtiğimiz aylarda, bu yılbaşında Beyaz Show'un yayınlanacağı duyurulmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Beyazıt Öztürk, bu yılbaşı gecesi Beyaz Show'u yapma fikrinden vazgeçti. Beyaz, bir sürpriz yaparak Acun Ilıcalı'nın yerine fenomen yarışmayı sunacak.

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları 2024! Acun Ilıcalı koltuğu devretti: O Ses Türkiye yılbaşı konukları, yarışmacıları ve jürileri kimler?

Acun Ilıcalı da Beyaz'ın yerine jüri koltuğunda oturacak. Jüride Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş yer alacak.

İşte, yarışmacılar…

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları 2024! Acun Ilıcalı koltuğu devretti: O Ses Türkiye yılbaşı konukları, yarışmacıları ve jürileri kimler?

2024 O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL YARIŞMACILARI

O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünün çekimleri, 27 Aralık 2023 Çarşamba günü O Ses Maltepe Stüdyosu'nda gerçekleştirildi.

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında oyuncular ağırlıkta olmak üzere birçok ünlü isim katılacak. Bazı isimler çift olarak sahne alacak bazı isimler de dans gösterisi sergileyecek.

Yarışmaya katılacak isimler arasında Kerem Alışık, Enis Arıkan, Kızılcık Şerbeti'nden Ceren Karakoç ve Evrim Alasya, Sarp-Bengi Apak; Mutluyuz film ekibinden İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu; Lohusa film ekibinden Gupse Özay, Onur Gürçay, Esra Ruşan ve Hazal Türesan; Aşka Düşman ekibinden Buse Meral, Doğu Demirkol, Özge Özacar, Özgü Kaya ve Devrim Özkan gibi ünlülerin yer alacağı konuşuluyor.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları 2024! Acun Ilıcalı koltuğu devretti: O Ses Türkiye yılbaşı konukları, yarışmacıları ve jürileri kimler?

SÜRPRİZ İSİMLER!

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Filenin Sultanları'ndan Gizem Örge ile Aslı Kalaç'ın da sahne alacağı belirtildi.

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