Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:20
O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim, hangi ünlü oldu?
O ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün ardından şampiyon jüri üyesi belirleniyor. Bir yılbaşı geleneği olarak ekranlara gelen O Ses Türkiye 2024 yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Sanat dünyasının sevilen isimlerinin performansları ile yılbaşı gecesine renk kattığı gecenin sonunda en çok oyu alan yarışmacıya sahip jüri üyesi gecenin şampiyonu oldu. Peki; O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2024 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı? İşte, yanıtı…