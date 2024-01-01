O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim, hangi ünlü oldu?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle TV8'de yerini aldı. Beyazıt Öztürk'ün sunacağı, Ebru Gündeş, Murat Boz, Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı'nın da jüri koltuğunda yer alacağı programda birbirinden ünlü isimler sahne aldı. Performanslarını sergileyen sanatçılar için seyirciler 1 ile 10 arasında değerlendirme yapacak. Seyircilerin değerlendirmesi sonucu en çok oyu alan yarışmacıya sahip jüri üyesi ise gecenin şampiyonu oldu. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2024 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı? İşte, detaylar.