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Haberler Fotohaber O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim, hangi ünlü oldu?
Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:20

O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 2024 O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim, hangi ünlü oldu?

O ses Türkiye yılbaşı özel bölümünün ardından şampiyon jüri üyesi belirleniyor. Bir yılbaşı geleneği olarak ekranlara gelen O Ses Türkiye 2024 yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Sanat dünyasının sevilen isimlerinin performansları ile yılbaşı gecesine renk kattığı gecenin sonunda en çok oyu alan yarışmacıya sahip jüri üyesi gecenin şampiyonu oldu. Peki; O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2024 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı? İşte, yanıtı…

AÇIKLANDI! O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 31 Aralık O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim oldu?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle TV8'de yerini aldı. Beyazıt Öztürk'ün sunacağı, Ebru Gündeş, Murat Boz, Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı'nın da jüri koltuğunda yer alacağı programda birbirinden ünlü isimler sahne aldı. Performanslarını sergileyen sanatçılar için seyirciler 1 ile 10 arasında değerlendirme yapacak. Seyircilerin değerlendirmesi sonucu en çok oyu alan yarışmacıya sahip jüri üyesi ise gecenin şampiyonu oldu. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu? 2024 O Ses Türkiye yılbaşı birincisi kim oldu, hangi ünlü kazandı? İşte, detaylar.

AÇIKLANDI! O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 31 Aralık O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim oldu?

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM, BELLİ OLDU MU?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı 31 Aralık 2023 Pazar akşamı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümüyle ekranlara geldi.

O Ses Türkiye Yılbaşı Şampiyonu jüri üyesi Ebru Gündeş oldu.

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AÇIKLANDI! O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 31 Aralık O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim oldu?

2023 O SES TÜRKİYE YILBAŞI YARIŞMACILARI

O Ses Türkiye Yılbaşı özel programında oyuncular ağırlıkta olmak üzere birçok ünlü isim katılacak. Bazı isimler çift olarak sahne alacak bazı isimler de dans gösterisi sergileyecek.

Beyazıt Öztürk'ün sunacağı, Ebru Gündeş, Murat Boz, Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı'nın da jüri koltuğunda yer alacağı programda birbirinden ünlü isimler sahneye çıkacak.

AÇIKLANDI! O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 31 Aralık O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim oldu?

Gizem Örge–Aslı Kalaç, Kerem Alışık, Bengi-Sarp Apak, Devrim Özkan, Enis Arıkan, Özgü Kaya, Evrim Alasya, İbrahim Büyükak-Yasemin Sakallıoğlu, Ceren Karakoç, Gupse Özay-Esra Ruşan-Hazal Türesan-Onur Gürçay, Buse Meral, Şifanur Gül ve Özge Özacar sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.

AÇIKLANDI! O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim oldu, hangi jüri kazandı? 31 Aralık O Ses Türkiye yılbaşı özel programı birincisi kim oldu?

Kubat, Norm Ender ve INJI'nin birbirinden güzel şarkıları ile eşlik edeceği "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programında Tolga Çevik ise izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

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