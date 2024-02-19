Giriş Tarihi: 19.02.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
14:00
Oba Makarna halka arz ediliyor! Oba Makarnacılık halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Semaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile Oba Makarna halka arz oluyor. Aracı kurumu Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olarak belirlenen Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Şirket, sonuçların açıklanması ardından OBAMS Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Oba Makarna halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, Oba Makarnacılık (OBAMS) talep toplama tarihleri...