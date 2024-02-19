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Haberler Fotohaber Oba Makarna halka arz ediliyor! Oba Makarnacılık halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 19.02.2024 14:00 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 14:00

Oba Makarna halka arz ediliyor! Oba Makarnacılık halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Semaye Piyasası Kurulu SPK onayı ile Oba Makarna halka arz oluyor. Aracı kurumu Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olarak belirlenen Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayıları, dağıtım şekli ve katılım endeksine uygun olup olmadığı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Şirket, sonuçların açıklanması ardından OBAMS Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. Peki, Oba Makarna halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte, Oba Makarnacılık (OBAMS) talep toplama tarihleri...

Oba Makarna halka arz ediliyor! Oba Makarnacılık halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan Oba Makarna halka arz kapsamında talep toplama tarihleri yatırımcıların gündeminde. Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arz büyüklüğü 3,78 milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı ise yüzde 20 olarak belirlendi. Toplamda 96 milyon 336 bin 345 lot dağıtımı yapacak şirket, sürecin ardından OBAMS Bist kodu ile borsada işlem görmeye başlayacak. Peki, Oba Makarna halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte (OBAMS) Oba Makarnacılık halka arz tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayıları...

Oba Makarna halka arz ediliyor! Oba Makarnacılık halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

OBA MAKARNA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ || OBA MAKARNA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arzına onay verdi. Taslak izahnameye göre, Oba Makarnacılık halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.

Ancak talep toplama tarihleri henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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Oba Makarna halka arz ediliyor! Oba Makarnacılık halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

OBA MAKARNACILIK HİSSE FİYATI NE KADAR?

Oba Makarnacılık halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 39,24 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek pay satışının yapılmayacak.

Firmanın halka arzının büyüklüğü 3.78 milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 20 olarak belirlendi.

Oba Makarna halka arz ediliyor! Oba Makarnacılık halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

OBA MAKARNACILIK HİSSE KODU NE?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Oba Makarnacılık ''OBAMS'' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Oba Makarna halka arz ediliyor! Oba Makarnacılık halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

OBA MAKARNACILIK KAÇ LOT VERİR?

Oba Makarna halka arz 96,336,345 lot dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtılacak olası pay miktarı ilerleyen günlerde belli olacak.

Şirketin katılım endeksine uygun olup olmadığı ve kaç lot verdiğine dair ayrıntılar henüz duyurulmadı.

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