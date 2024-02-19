Oba Makarna halka arz ediliyor! Oba Makarnacılık halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan Oba Makarna halka arz kapsamında talep toplama tarihleri yatırımcıların gündeminde. Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arz büyüklüğü 3,78 milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı ise yüzde 20 olarak belirlendi. Toplamda 96 milyon 336 bin 345 lot dağıtımı yapacak şirket, sürecin ardından OBAMS Bist kodu ile borsada işlem görmeye başlayacak. Peki, Oba Makarna halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte (OBAMS) Oba Makarnacılık halka arz tarihleri, hisse fiyatı, kodu ve olası lot dağıtım sayıları...