Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) güncelleme ekranı açıldı! YKS OBP güncelleme nereden ve nasıl yapılır?

OBP ONAYLAMA YAPILMAZSA NE OLUR?

ÖSYM'nin açıklamasına göre OBP işlemlerinin yapıldığı tarihte adayın sistemde aktif tek bir eğitim bilgisi varsa, bu kayıt kullanılacak. Birden fazla aktif eğitim bilgisi bulunan adaylarda ise adayın yaptığı son seçim değerlendirme işlemlerinde esas alınacak.

Bu nedenle adayların okul adı, mezuniyet durumu, alan bilgisi ve diploma notunu dikkatle kontrol etmesi önem taşıyor.