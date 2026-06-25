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Haberler Fotohaber Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) güncelleme ekranı açıldı! YKS OBP güncelleme nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:12 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 11:19

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) güncelleme ekranı açıldı! YKS OBP güncelleme nereden ve nasıl yapılır?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından adaylar için eğitim bilgisi kontrol ve onay süreci başladı. Yerleştirme puanına etki eden ortaöğretim başarı puanının hesaplanabilmesi için adayların lise, mezuniyet ve diploma bilgilerini güncellemesi gerekiyor. YKS OBP güncelleme işlemi kapsamında birden fazla eğitim bilgisi bulunan adaylar, kullanılmasını istedikleri kaydı seçerek onaylayacak. İşte 2026 YKS eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemlerine dair ayrıntılar…

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Ortaöğretim Başarı Puanı OBP güncelleme ekranı açıldı! YKS OBP güncelleme nereden ve nasıl yapılır?

ÖSYM, 2026-YKS adaylarının sistemde yer alan eğitim bilgilerini kontrol etmesi ve değerlendirmede kullanılacak kaydı seçmesi için AİS ekranını erişime açtı. Adayların Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) bilgilerini yalnızca görüntülemesi değil, ilgili kaydı seçerek onay işlemini tamamlaması da gerekiyor.

Ortaöğretim Başarı Puanı OBP güncelleme ekranı açıldı! YKS OBP güncelleme nereden ve nasıl yapılır?

YKS OBP GÜNCELLEME NE ZAMAN BİTECEK?

2026-YKS eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 30 Haziran 2026 Salı günü saat 16.00'da sona erecek.

ÖSYM, 2026-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini yapması gerektiğini duyurdu. Adayların bu süre içinde gerçekleştirdiği son eğitim bilgisi seçimi dikkate alınacak.

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Ortaöğretim Başarı Puanı OBP güncelleme ekranı açıldı! YKS OBP güncelleme nereden ve nasıl yapılır?

YKS OBP GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

Adaylar, eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

İşlem için izlenecek adımlar şöyle:

  • ÖSYM AİS'e T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılır.
  • "Eğitim Bilgisi Güncelleme" ekranı açılır.
  • Lise adı, okul türü, alan, mezuniyet bilgisi ve diploma notu kontrol edilir.
  • Değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılacak eğitim bilgisi seçilir.
  • Seçim onaylanarak işlem tamamlanır.

ÖSYM, adayların eğitim bilgilerini kontrol ederek mutlaka seçim yapması gerektiğini bildirdi.

EĞİTİM GÜNCELLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Ortaöğretim Başarı Puanı OBP güncelleme ekranı açıldı! YKS OBP güncelleme nereden ve nasıl yapılır?

YKS EĞİTİM BİLGİSİ YANLIŞSA NE YAPILACAK?

Sistemde yer alan eğitim bilgisinde yanlışlık veya eksiklik olduğunu gören adayların doğrudan ÖSYM'ye belge ya da dilekçe göndermesiyle işlem yapılmayacak.

Adayların, mezun oldukları veya mezun olacakları okulun müdürlüğüyle iletişime geçmesi gerekecek. Okul yönetimi, gerekli düzeltmeleri MEB e-Okul sistemi üzerinden yapacak.

Düzeltme yapıldıktan sonra adayların AİS ekranına yeniden giriş yaparak doğru eğitim bilgisini seçmesi ve onaylaması gerekecek.

Ortaöğretim Başarı Puanı OBP güncelleme ekranı açıldı! YKS OBP güncelleme nereden ve nasıl yapılır?

OBP ONAYLAMA YAPILMAZSA NE OLUR?

ÖSYM'nin açıklamasına göre OBP işlemlerinin yapıldığı tarihte adayın sistemde aktif tek bir eğitim bilgisi varsa, bu kayıt kullanılacak. Birden fazla aktif eğitim bilgisi bulunan adaylarda ise adayın yaptığı son seçim değerlendirme işlemlerinde esas alınacak.

Bu nedenle adayların okul adı, mezuniyet durumu, alan bilgisi ve diploma notunu dikkatle kontrol etmesi önem taşıyor.

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