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Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) güncelleme ekranı açıldı! YKS OBP güncelleme nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 11:19
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) güncelleme ekranı açıldı! YKS OBP güncelleme nereden ve nasıl yapılır?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ardından adaylar için eğitim bilgisi kontrol ve onay süreci başladı. Yerleştirme puanına etki eden ortaöğretim başarı puanının hesaplanabilmesi için adayların lise, mezuniyet ve diploma bilgilerini güncellemesi gerekiyor. YKS OBP güncelleme işlemi kapsamında birden fazla eğitim bilgisi bulunan adaylar, kullanılmasını istedikleri kaydı seçerek onaylayacak. İşte 2026 YKS eğitim bilgisi seçme ve onaylama işlemlerine dair ayrıntılar…