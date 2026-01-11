Haberler
Fotohaber
OCAK AYI FIRSATLARI DEVAM EDİYOR!👉 BİM aktüel 13-14 Ocak kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?
Giriş Tarihi: 11.01.2026 09:39
OCAK AYI FIRSATLARI DEVAM EDİYOR!👉 BİM aktüel 13-14 Ocak kataloğu: Bu hafta BİM'de neler var?
BİM marketlerinde bu hafta yine indirimli ürünler raflardaki yerini alıyor. 9, 13 ve 14 Ocak 2026 tarihlerine özel hazırlanan yeni aktüel katalogla birlikte, temel ihtiyaçlardan elektronik ürünlere kadar birçok üründe fırsatlar müşterilerin beğenisine sunulacak; peki bu hafta BİM'de neler var, indirimli mi? İşte, yeni hafta BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.